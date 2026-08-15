Marruecos frustra un nuevo intento de entrada masiva de migrantes a Ceuta

Las fuerzas de seguridad de Marruecos frustraron este sábado, 15 de agosto, un nuevo intento de entrada masiva en la frontera terrestre entre Castillejos y la ciudad autónoma de Ceuta (España) por parte de cientos de migrantes, según informan medios como el diario español El País y la agencia EFE. La mayoría procedía de países del África subsahariana.

Según fuentes de seguridad marroquíes consultadas por EFE, las autoridades de Rabat interceptaron a 111 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que intentaban alcanzar la frontera de Ceuta, y detuvieron a 61 personas por incitar a la migración irregular.

Ante la posibilidad de una nueva entrada masiva en la frontera, y debido a la difusión en días previos de mensajes en redes sociales que incitaban a realizarla, España y Marruecos reforzaron sus dispositivos de seguridad por tierra, mar y aire para evitar un episodio similar al ocurrido el pasado 30 de julio.

En aquella ocasión, entre 50.000 y 60.000 personas habrían intentado llegar a Ceuta, al considerar la entrada a la ciudad autónoma como una oportunidad para emigrar hacia Europa en busca de mejores condiciones de vida.

Por otro lado, unos 5.000 migrantes permanecen en Ceuta, en un contexto en el que las autoridades locales han pedido la solidaridad del resto de España para facilitar su acogida, especialmente en el caso de los menores no acompañados, cuyo número se estima en unos 2.000.

Playas como El Trampolín y barrios como El Príncipe se encuentran entre los puntos donde permanecen algunos de los migrantes, a la espera de una respuesta sobre la posibilidad de regularizar su situación migratoria.