Ceuta al límite: disturbios, violencia y tensión un mes después de la crisis

Ya se cumple un mes desde que 80,000 migrantes entraron de forma masiva en la ciudad autónoma de Ceuta (España). Poco después, 70,000 salieron de Ceuta al constatar que la regularización no era tan expedita como pensaban. No obstante, aún quedan miles de migrantes que malviven en las calles y, en algunos casos, se ven obligados a ejercer la prostitución para sobrevivir. Un mes en el que se produjeron todo tipo de reacciones y durante el cual todavía se trata de calibrar las consecuencias políticas y sociales de una crisis que ha puesto bajo cuestionamiento el liderazgo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y en la que Marruecos fue acusado de incitar a la entrada masiva de migrantes entre los días 30 y 31 de julio. La crisis en Ceuta también estuvo marcada por las protestas de los ceutíes, quienes se negaban a que los migrantes fueran alojados en zonas cercanas a sus hogares. Por su lado, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas denunció el ‘abandono’ de Madrid. La semana pasada, un grupo de manifestantes protagonizó actos de violencia al incendiar las tiendas de campaña que los migrantes habían instalado en la playa del Trampolín. En una entrevista en la que rompió el silencio tras la crisis desatada en Ceuta hace un mes, Sánchez aseguró este lunes 31 de agosto a la Cadena SER que su gestión ha sido óptima, frente a las críticas que lo señalan de haber abandonado a los ceutíes. El mandatario citó las ayudas económicas cifradas en 165 millones de euros ($191 millones) que su administración destinó a la ciudad autónoma para asistir a distintos sectores, como el comercio y la hostelería, que se han visto seriamente afectados por la caída registrada en el comercio de proximidad y el turismo tras la crisis migratoria.

Sobre la presunta responsabilidad de Marruecos en la crisis de Ceuta, Sánchez negó esta posibilidad al señalar que Rabat ofreció una cooperación “instantánea e inmediata” tras la entrada masiva a nado de miles de migrantes a la ciudad autónoma. También afirmó que los gobiernos español y marroquí mantuvieron una comunicación constante y que, el 31 de julio, las autoridades marroquíes realizaron un despliegue operativo para detener el cruce de la frontera. El mandatario además defendió la labor de los servicios secretos españoles, que, según dijo, emitieron informes sobre la situación. Sin embargo, reconoció que dichas comunicaciones no advertían sobre la magnitud de lo que iba a suceder hace un mes.

En cambio, el partido de izquierda Sumar, que comparte coalición de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuestionó las palabras de Sánchez sobre Marruecos. “[Sánchez] debe superar su síndrome de Estocolmo con el rey de Marruecos [Mohamed VI]”, dijo el portavoz de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, en la red social X.

Por su parte, el opositor Partido Popular (PP) reprochó al Gobierno que, en lugar de señalar a Marruecos, se dedicara a responsabilizar de la crisis a una supuesta acción híbrida de Rusia, Israel y la “internacional reaccionaria”, a quienes acusó de propagar desinformación en las redes sociales sobre la situación en Ceuta. Tras las declaraciones de Sánchez, tanto Tel Aviv como Moscú negaron cualquier implicación en la agitación de la crisis. Por otro lado, el Ejecutivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, prorrogó por 15 días más las restricciones en el espacio Schengen con España, al considerar que no ha habido variaciones significativas en el panorama.

La situación en Ceuta