Vuelos en Medio Oriente: ¿qué aerolíneas están operando y cuáles siguen suspendidas?

Las operaciones aéreas en Medio Oriente continúan siendo inestables este lunes 31 de agosto, luego de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieran a aumentar. Las aerolíneas están evaluando constantemente las condiciones de seguridad y modificando sus rutas, frecuencias y fechas de reanudación.

La situación también ha obligado a las compañías a evitar determinados espacios aéreos.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) mantiene restricciones sobre los espacios aéreos de Irán, Irak y Líbano, mientras recomienda precaución en determinadas zonas del Golfo Pérsico.

Algunas compañías internacionales han comenzado a restablecer vuelos hacia importantes destinos de la región, aunque en varios casos con frecuencias reducidas.

Turkish Airlines ha reanudado sus servicios hacia Dubái y Abu Dabi, aunque mantiene suspendidos los vuelos hacia Irán. La compañía continúa monitoreando la situación y advierte que podrían producirse nuevas cancelaciones.

Air France también ha retomado los vuelos hacia Dubái y Riad, mientras que sus servicios hacia Beirut permanecen suspendidos hasta el 13 de septiembre.

Emirates ha restablecido parcialmente algunas rutas. Entre ellas se encuentra el servicio Dubái-Bahréin, aunque con una frecuencia de un vuelo diario. Los vuelos entre Dubái y Kuwait continúan suspendidos.

Las aerolíneas de la región han logrado recuperar buena parte de sus operaciones.

Según datos recientes citados por Reuters, las principales compañías del Golfo han vuelto a operar cerca del 90% de sus niveles de capacidad anteriores al conflicto, aunque las aerolíneas internacionales mantienen una postura más cautelosa.

Air Canada mantiene suspendidos sus vuelos hacia Dubái y Tel Aviv hasta mediados de enero de 2027. La compañía ha pedido a los pasajeros que no se dirijan al aeropuerto a menos que tengan confirmación de que su vuelo está operando.

Finnair también ha prolongado la suspensión de sus vuelos hacia Dubái y Doha hasta el 27 de marzo de 2027 debido a la inestabilidad de la región.

KLM mantiene suspendidos sus vuelos hacia Riad, Dammam y Dubái hasta el 24 de octubre. La aerolínea continúa evitando los espacios aéreos de Irán, Irak e Israel y determinadas zonas del Golfo. Al mismo tiempo, ha reanudado sus vuelos hacia Tel Aviv con una escala en Lárnaca, Chipre.

British Airways suspendió de manera permanente sus vuelos hacia Yeda y redujo la frecuencia de sus operaciones hacia Doha y Riad.

Singapore Airlines retrasó nuevamente el regreso de sus vuelos hacia Dubái hasta el 24 de octubre, citando la situación cambiante en la región.

Delta Air Lines mantiene suspendidos sus vuelos entre Tel Aviv y varias ciudades estadounidenses, entre ellas Atlanta, Boston y Nueva York, hasta el 18 de diciembre.