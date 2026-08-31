Cobro coactivo permitió a Acodeco recuperar más de $222 mil

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuperó $222,506.96 entre enero y julio de 2026 mediante procesos de cobro coactivo aplicados a agentes económicos que no pagaron voluntariamente multas impuestas por infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.

La entidad informó que, durante ese período, el Juzgado Ejecutor gestionó 496 expedientes, que incluyeron casos cancelados y arreglos de pago.

El cobro coactivo se aplicó una vez agotada la etapa administrativa y cuando las resoluciones sancionadoras quedaron en firme. Según el artículo 107 de la Ley 45 de 2007, los agentes económicos cuentan con diez días hábiles para cancelar las multas. Si no realizan el pago en ese plazo, la resolución adquiere mérito ejecutivo y permite iniciar acciones de cobro.

Entre las medidas que puede adoptar el Juzgado Ejecutor figuran arreglos de pago, cobros totales y medidas cautelares, como embargos de bienes o fondos, siempre que se cumplan las etapas establecidas en el proceso.

La Acodeco no detalló qué sectores económicos concentraron las sanciones ni cuánto dinero permanece pendiente de cobro.

Según la nota de prensa, los fondos recuperados tienen distintos destinos, según la naturaleza de cada sanción y las disposiciones legales vigentes.

El resultado refleja el uso de herramientas legales para hacer efectivas multas relacionadas con la protección de los consumidores y la competencia económica, aunque deja abiertas interrogantes sobre el volumen total de sanciones impuestas y el nivel de cumplimiento de los agentes económicos.