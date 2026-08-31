MiBus activa nueva ruta entre Torrijos Carter y el Metro de San Miguelito

La empresa MiBus informó sobre la puesta en operación de la nueva ruta N144 ZP Torrijos Carter – Directo – Metro San Miguelito, que comenzará a funcionar a partir de este 31 de agosto.

La nueva ruta reemplazará el recorrido de la N154, mientras que el sector de El Poderoso continuará siendo atendido por la ruta N156.

En el recorrido de ida, la N144 partirá desde la Zona Paga Torrijos Carter, continuará por la vía principal del sector y pasará por la T de Torrijos Carter. Posteriormente, ingresará al Corredor Norte hasta salir a la altura de Ojo de Agua.

Desde allí, el servicio atenderá la Zona Paga Los Andes y continuará hasta la Gran Estación de San Miguelito, donde finalizará el recorrido directo hacia el Metro.

Para el trayecto de vuelta, los buses partirán desde la Gran Estación de San Miguelito y pasarán por la Zona Paga Los Andes, Ojo de Agua, el Corredor Norte y Cerro Batea, antes de regresar a Torrijos Carter y finalizar en la Zona Paga.

Con esta modificación, MiBus busca reorganizar el servicio y facilitar el traslado de los usuarios entre Torrijos Carter y San Miguelito, mediante una conexión directa con el sistema Metro.