Migración inadmite en Tocumen a presunto miembro del Tren de Aragua

Un ciudadano señalado por las autoridades como presunto miembro del Tren de Aragua fue inadmitido este lunes 31 de agosto por el Servicio Nacional de Migración (SNM) cuando se encontraba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la información suministrada por Migración, el pasajero también registra antecedentes relacionados con delitos de narcóticos.

Las unidades del SNM realizaron las verificaciones correspondientes y, tras detectar la alerta, determinaron impedir que el ciudadano continuara su tránsito por territorio panameño.

Posteriormente, se ordenó su retorno al país de procedencia. El pasajero fue devuelto a Venezuela, según informó la entidad.