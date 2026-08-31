Migración inadmite en Tocumen a presunto miembro del Tren de Aragua

Un ciudadano señalado por las autoridades como presunto miembro del Tren de Aragua fue inadmitido este lunes 31 de agosto por el Servicio Nacional de Migración (SNM) cuando se encontraba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
De acuerdo con la información suministrada por Migración, el pasajero también registra antecedentes relacionados con delitos de narcóticos.
Las unidades del SNM realizaron las verificaciones correspondientes y, tras detectar la alerta, determinaron impedir que el ciudadano continuara su tránsito por territorio panameño.
Posteriormente, se ordenó su retorno al país de procedencia. El pasajero fue devuelto a Venezuela, según informó la entidad.
El Servicio Nacional de Migración mantiene controles y verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para identificar a personas que puedan presentar antecedentes, alertas u otras condiciones que impidan su ingreso o tránsito por Panamá.
En este caso, el ciudadano fue identificado mientras permanecía en tránsito por la terminal aérea y no llegó a continuar su recorrido a través del territorio panameño.
Migración no proporcionó detalles sobre la identidad del pasajero, sus antecedentes específicos ni las circunstancias que permitieron establecer su presunta vinculación con el Tren de Aragua.
La inadmisión constituye una de las medidas aplicadas por las autoridades migratorias cuando, luego de las verificaciones correspondientes, se determina que una persona no puede ingresar o continuar su tránsito por el país.
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