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Información útil

Ciudad de la Salud tendrá línea de información de la CSS: ¿cómo funcionará?

La CSS anuncia nueva línea para orientar sobre los servicios de la Ciudad de la Salud
La CSS anuncia nueva línea para orientar sobre los servicios de la Ciudad de la Salud CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/08/2026 15:53
Los usuarios de la Ciudad de la Salud contarán con una nueva línea para realizar consultas sobre sus servicios

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, desde este martes 1 de septiembre de 2026, los usuarios podrán acceder a un nuevo canal telefónico para obtener información y orientación sobre los servicios disponibles en la Ciudad de la Salud.

La institución indicó que la línea 513-8000 estará habilitada para atender consultas relacionadas con la cartera de servicios que ofrece este complejo hospitalario.

El servicio funcionará de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., según informó la CSS.

A través de este canal, los usuarios podrán recibir orientación sobre los servicios disponibles en la Ciudad de la Salud, como parte de las alternativas de información que la institución pone a disposición de los asegurados.

La medida comenzará a regir a partir del 1 de septiembre y busca facilitar a los usuarios el acceso a información sobre la atención y los servicios que se ofrecen en este centro de salud.

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