Ciudad de la Salud tendrá línea de información de la CSS: ¿cómo funcionará?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, desde este martes 1 de septiembre de 2026, los usuarios podrán acceder a un nuevo canal telefónico para obtener información y orientación sobre los servicios disponibles en la Ciudad de la Salud.
La institución indicó que la línea 513-8000 estará habilitada para atender consultas relacionadas con la cartera de servicios que ofrece este complejo hospitalario.
El servicio funcionará de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., según informó la CSS.
A través de este canal, los usuarios podrán recibir orientación sobre los servicios disponibles en la Ciudad de la Salud, como parte de las alternativas de información que la institución pone a disposición de los asegurados.
La medida comenzará a regir a partir del 1 de septiembre y busca facilitar a los usuarios el acceso a información sobre la atención y los servicios que se ofrecen en este centro de salud.
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