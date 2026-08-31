ENA modernizará y ampliará los tres corredores viales del país

La Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) presentó su nuevo rol estratégico como gestor de proyectos viales y dio a conocer los principales proyectos de modernización, ampliación, innovación tecnológica y seguridad vial que se desarrollan y estudian a través de sus concesionarias ENA Norte, ENA Sur y ENA Este.

La gerente de ENA, Yessica Goti explicó la evolución de su gestión, pasando de un enfoque centrado en la administración de obligaciones financieras y operativas a incorporar la gestión estratégica de proyectos de modernización y ampliación de los corredores, sustentada en estudios de tráfico e infraestructura para fortalecer la conectividad y eficiencia de la red vial.

Goti destacó m que la institución transita de un rol enfocado en la administración financiera y operativa de los corredores hacia uno que suma la gestión estratégica activa de los proyectos de inversión, ejercida a través de sus tres concesionarias.

“Panamá cuenta hoy con más de 65 kilómetros de corredores viales modernos y seguros, y detrás de cada uno de ellos hay un equipo humano comprometido con la movilidad, la seguridad y el desarrollo del país. Este nuevo rol estratégico nos permite acompañar de forma activa los proyectos que van a transformar la conectividad de Panamá”, indicó la gerente.

ENA presentó una agenda de proyectos de infraestructura que contempla intervenciones en los corredores Norte, Este y Sur. Entre ellos se encuentran la optimización del tramo Patacón–Transístmica, en el sector de Tinajitas; la modernización del Ramal Madden; el nuevo Intercambiador de Las Mañanitas; y los proyectos de ampliación y extensión del Corredor Sur hacia Pacora.

En el Corredor Norte, la optimización del sector Tinajitas contempla una intervención de 3.4 kilómetros, con dos vías marginales, dos rotondas principales y un puente gemelo.

De acuerdo con Goti, la solución busca ordenar los accesos locales y separar estos movimientos del tránsito de paso, atendiendo además el crecimiento proyectado de la demanda.

En el ramal Madden, se contempla la sustitución del sistema actual de iluminación solar por un sistema eléctrico integral en 13 kilómetros, con tecnología LED, infraestructura eléctrica y monitoreo remoto desde ENA. También se evalúan alternativas para la rehabilitación del pavimento del ramal, con el objetivo de seleccionar la solución más adecuada para cada tramo.

En el Corredor Este, ENA presentó el proyecto del nuevo Intercambiador de Las Mañanitas, que permitirá generar una conexión directa entre este sector y el corredor. “Actualmente, Mañanitas cuenta con pasos sobre el corredor, pero no dispone de rampas de entrada y salida, por lo que sus residentes deben utilizar vías locales y la Carretera Panamericana para acceder al sistema”, sostuvo la gerente de ENA.

El nuevo intercambiador busca ofrecer un acceso directo al Corredor Este, reducir el tránsito de paso por las vías internas de Las Mañanitas y mejorar la conectividad para una población que, de acuerdo con las proyecciones presentadas, podría pasar de 34 mil habitantes actualmente a 72 mil en 2045.