Ampliación del Corredor Sur costará $300 millones y llegará hasta Tocumen

La ampliación del Corredor Sur, uno de los proyectos viales más esperados en la ciudad, partirá desde Punta Pacífica y se extenderá hasta el sector de Tocumen, con una inversión estimada de 300 millones de dólares.

De acuerdo con la gerente de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA Panamá), Yessica Goti, la obra contempla dos componentes principales: un tramo marino y otro terrestre.

El segmento más costoso será el correspondiente al área de Punta Pacífica y el nuevo tramo marino, cuyo valor asciende a unos 220 millones de dólares. Por su parte, la extensión terrestre hasta Tocumen podría alcanzar los 80 millones de dólares.

A pesar de la magnitud de la inversión, la funcionaria aseguró que no se prevé un aumento en los peajes. Según explicó, el proyecto será financiado con fondos propios generados por la concesionaria ENA Sur, gracias a los ingresos adicionales obtenidos por la operación del corredor.

“La ampliación no contempla un aumento de peajes ni la construcción de nuevas casetas de cobro, ya que se financiará con los recursos de la concesionaria y no representa un riesgo de incremento de costos para los usuarios”, enfatizó Goti.

Entre las principales obras destaca la construcción de un nuevo puente sobre el tramo marino hacia Punta Pacífica, que incluirá relleno adicional. Asimismo, este segmento contará con dos carriles adicionales por sentido, además de la ampliación de las vías existentes para cumplir con los estándares de ancho y la incorporación de hombros.

Goti explicó que el proyecto también contempla la extensión del corredor desde Punta Pacífica hasta Tocumen, con dos carriles por sentido y sus respectivos hombros.

Esta expansión permitirá a miles de usuarios acceder a la autopista desde sus comunidades, pagando el mismo peaje actual y contribuyendo a mejorar la fluidez del tráfico vehicular.

Adicionalmente, se realizarán mejoras en los accesos y salidas del Corredor Sur, con el objetivo de reducir la congestión, especialmente durante las horas pico.

La obra deberá ejecutarse en un plazo aproximado de 30 meses, por lo que su entrega está prevista para el primer trimestre de 2029, antes de la finalización del actual periodo de gobierno.