Panamá vuelve a marchar contra la minería y presiona al gobierno de Mulino

La tarde de este viernes 22 de mayo cientos de personas participaron en una marcha contra la minería metálica en la ciudad de Panamá, en una nueva jornada de protestas que reactivó el movimiento ciudadano que cobró fuerza durante 2023.

La movilización salió desde la Iglesia del Carmen y avanzó hasta la Plaza 5 de Mayo. Los organizadores pidieron a los asistentes vestir de blanco.

La convocatoria fue impulsada por el grupo Sal de las Redes y por el Movimiento Independiente Voluntad, que difundieron el llamado a través de redes sociales bajo el mensaje de una “marcha masiva”.

Durante la actividad, los manifestantes expresaron rechazo a cualquier intento de reactivar proyectos mineros en el país y dirigieron críticas al presidente de la República, José Raúl Mulino.

El abogado Silvio Guerra, quien participó en la protesta, declaró a este medio que “el país no quiere mina” y pidió al mandatario “descender al calor popular”.

Guerra también aseguró que las convocatorias continuarán.

“Desde luego”, respondió al ser consultado sobre futuras manifestaciones.

La protesta ocurre en un contexto en el que el debate sobre minería sigue presente en la agenda pública, luego de las manifestaciones que se registraron en el país tras el contrato minero declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2023.