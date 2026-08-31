Diputado Luis Duke cuestiona contratación de asesora de Turismo por $7,000 mensuales

La contratación de una asesora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), por $7,000 mensuales bajo la modalidad de servicios profesionales, fue cuestionada este lunes 31 de agosto por el diputado Luis Duke durante la comparecencia de la administradora general de la entidad, Gloria De León, ante la Asamblea Nacional.
El cuestionamiento del diputado se centró en el monto destinado a la contratación y en la existencia de personal dentro de la institución que, según expuso, desempeña funciones similares con una remuneración menor.
Duke señaló que la contratación representa un desembolso anual de $84,000 y preguntó a De León por qué la institución optó por incorporar a una asesora por servicios profesionales con un salario de $7,000 mensuales.
El diputado hizo referencia a Anette Cecilia Cárdenas García, quien aparece en la planilla de la ATP con el cargo de agente uno de mercadeo y una remuneración de $7,000.
“Dentro de la institución hay otras personas que son permanentes, que tienen la misma posición y ganan $5,000”, planteó Duke durante la sesión.
A partir de esa diferencia, el diputado cuestionó la necesidad de realizar una contratación adicional para una función que, a su juicio, ya estaría siendo desempeñada dentro de la institución.
“¿Por qué tienen que contratar un asesor, aparte, si ya tienen un agente de mercadeo ganando $5,000 dentro de la institución?”, preguntó.
De León reconoció que Cárdenas García presta servicios profesionales y explicó que el cargo de agente de mercadeo que aparece en la planilla responde a la forma en que se registran este tipo de contrataciones.
La secretaria general de la ATP intervino para aclarar que el cargo utilizado en la planilla no necesariamente corresponde a la denominación de asesora, sino que se coloca una posición para efectos del registro de los servicios profesionales.
La administradora de Turismo defendió, además, la necesidad de contar con una persona con experiencia específica en la industria.
“Necesitábamos a una persona que conociera la industria, que conociera la Autoridad de Turismo y que nos ayudara a tomar decisiones importantes”, explicó De León.
Según la funcionaria, la asesora también tiene entre sus funciones apoyar la creación de enlaces entre la ATP y la industria turística, así como con mercados nacionales e internacionales.
De León mencionó que dentro de la estructura de la institución existen distintos cargos directivos y áreas especializadas, pero consideró necesario contar con este perfil adicional para apoyar la toma de decisiones.
El diputado volvió sobre el punto y manifestó que le resultaba extraño que dentro de una institución pública existan funcionarios permanentes y transitorios y, al mismo tiempo, una persona contratada como asesora mediante servicios profesionales.
Duke sostuvo que el hecho de que el cargo aparezca registrado como “agente de mercadeo uno” no despeja su cuestionamiento sobre la contratación.
“Para mí es extraño porque ya dentro de la propia institución tienen una persona realizando la misma función y ganando menos”, afirmó.
El diputado indicó que, desde su perspectiva, la situación no representa el “deber ser” en materia de contratación pública y puso sobre la mesa la diferencia entre los $7,000 que recibe la asesora y los $5,000 que perciben otros funcionarios con funciones similares.
La discusión se produjo durante la comparecencia de De León, en la que la funcionaria también respondió preguntas de los diputados sobre distintos aspectos de la gestión de la ATP, entre ellos la contratación de servicios y las políticas dirigidas al fortalecimiento del turismo en Panamá.
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