Diputado Luis Duke cuestiona contratación de asesora de Turismo por $7,000 mensuales

La contratación de una asesora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), por $7,000 mensuales bajo la modalidad de servicios profesionales, fue cuestionada este lunes 31 de agosto por el diputado Luis Duke durante la comparecencia de la administradora general de la entidad, Gloria De León, ante la Asamblea Nacional.

El cuestionamiento del diputado se centró en el monto destinado a la contratación y en la existencia de personal dentro de la institución que, según expuso, desempeña funciones similares con una remuneración menor.

Duke señaló que la contratación representa un desembolso anual de $84,000 y preguntó a De León por qué la institución optó por incorporar a una asesora por servicios profesionales con un salario de $7,000 mensuales.

El diputado hizo referencia a Anette Cecilia Cárdenas García, quien aparece en la planilla de la ATP con el cargo de agente uno de mercadeo y una remuneración de $7,000.

“Dentro de la institución hay otras personas que son permanentes, que tienen la misma posición y ganan $5,000”, planteó Duke durante la sesión.

A partir de esa diferencia, el diputado cuestionó la necesidad de realizar una contratación adicional para una función que, a su juicio, ya estaría siendo desempeñada dentro de la institución.

“¿Por qué tienen que contratar un asesor, aparte, si ya tienen un agente de mercadeo ganando $5,000 dentro de la institución?”, preguntó.