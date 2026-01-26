CSS anuncia traslado de especialidades médicas a nueva policlínica en David

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, como parte de una estrategia de fortalecimiento y optimización de los servicios de salud, varias especialidades médicas que actualmente se brindan en la Policlínica Dr. Gustavo A. Ross serán trasladadas a la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo, en la ciudad de David, a partir del hoy, lunes 26 de enero.

Las especialidades que serán reubicadas son Cirugía General, Medicina Interna, Salud Ocupacional y Ginecología. Según la CSS, este traslado permitirá mejorar la capacidad de atención al contar con un mayor número de especialistas, incluyendo la incorporación de un ginecólogo adicional.

La entidad aclaró que las citas previamente asignadas se mantienen sin cambios, por lo que los pacientes deberán acudir a la Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo en la fecha y hora establecidas.

Para garantizar una comunicación efectiva, personal de la CSS estará contactando telefónicamente a los pacientes con el fin de informarles sobre este cambio. El horario de atención en la nueva policlínica será de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.