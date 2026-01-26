CSS anuncia traslado de especialidades médicas a nueva policlínica en David

<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">La<b> Caja de Seguro Social (CSS</a>)</b> informó que, como parte de una estrategia de fortalecimiento y optimización de los servicios de salud, varias especialidades médicas que actualmente se brindan en la <b>Policlínica Dr. Gustavo A. Ross serán trasladadas a la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo</b>, en la ciudad de David, <b>a partir del hoy, lunes 26 de enero</b>.Las especialidades que serán reubicadas son <b>Cirugía General, Medicina Interna, Salud Ocupacional y Ginecología</b>. Según la CSS, este traslado permitirá mejorar la capacidad de atención al contar con un mayor número de especialistas,<b> incluyendo la incorporación de un ginecólogo adicional</b>.La entidad aclaró que las citas previamente asignadas se mantienen sin cambios, por lo que los pacientes deberán acudir a la Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo en la fecha y hora establecidas.Para garantizar una comunicación efectiva, personal de la CSS estará contactando telefónicamente a los pacientes con el fin de informarles sobre este cambio. El<b> horario de atención en la nueva policlínica será de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.</b>