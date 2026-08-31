Atlapa recibirá la sexta edición del festival gastronómico asiático en septiembre

El Centro de Convenciones Atlapa acogerá el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026 la sexta edición del evento comercial y culinario Foodie Fest – Sabores de Asia, plataforma que reunirá a más de 130 expositores y busca impulsar la cadena de valor del turismo gastronómico y la industria alimentaria local.

Organizado por los empresarios Esteban Cheung e Ileana de Wong, el festival reunirá a más de 90 comercios dedicados a la oferta gastronómica, junto a proveedores de insumos importados, tecnología para cocinas y distribuidores de vehículos comerciales. La actividad proyecta la participación comercial de la oferta gastronómica de diez naciones, entre ellas China, Vietnam, Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, India, Líbano y Turquía, con Perú como país invitado bajo la modalidad de cocina fusión.

El evento incorpora este año el denominado Pasaporte Gastronómico, una herramienta promocional diseñada para incentivar el consumo directo en los restaurantes afiliados posterior a la finalización de la feria en Atlapa, según explicaron sus organizadores durante la presentación oficial.

Juan Ramón Maduro, asesor de Turismo de Reuniones de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), destacó la relevancia de este tipo de encuentros para reforzar la ocupación y el turismo de eventos en la ciudad capital.

En la programación técnica del sector participarán estudiantes de academias de cocina nacional mediante el Concurso de Gastronomía Asiática, avalado por el Club de Gastronomía de Panamá, enfocado en capacitar al relevo generacional del segmento restaurantero.

La actividad comercial abrirá sus puertas en las salas de Las Islas de Atlapa el sábado 19 de septiembre desde las 12:30 p.m. hasta las 9:30 p.m., situando el acto formal de apertura a las 3:00 p.m., mientras que el domingo 20 recibirá visitantes entre 12:00 p.m. y 8:00 p.m.