Congreso y copa culinaria congrega 14 países participantes en Panamá

La Continental Culinary Cup 2026 – Copa Culinaria Continental y Congreso Académico, uno de los eventos culinarios más prestigiosos del continente, realizado en alianza con el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas (CPGA), fue inaugurado el pasado martes 3 de junio en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en presencia de las delegaciones de los países participantes: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. El entusiasmo de los participantes se hizo sentir, cada uno portando la bandera de su país. Palabras protocolares siguieron a los bailes típicos que dieron la bienvenida a los asistentes y pusieron de manifiesto la alegría y el colorido de Panamá.

Luego de una invocación religiosa a cargo del reverendo padre Luis Núñez quien aprovechó la oportunidad para recomendar a los participantes que nadie debía irse molesto finalizada la competencia, por parte de la USMA tomó la palabra la decana de la Facultad de Negocios, Logística y Turismo, Dra. Guimara Tuñón quien expresó que “La gastronomía es importante porque une porque da conexión con la raíz, con la cultura y esto nos demuestra que a través de todo ese arte que ustedes tienen en las manos, podemos generar innovación, podemos generar conocimiento, pero también podemos hermanar”. La decana agregó que la USMA participa “no solo para competir, sino mostrar al mundo el alma de Panamá y lo que somos cuando ponemos corazón, historia y sabor en cada uno de nuestros platos representativos de nuestros países del continente”.

Por parte de la Autoridad de Turismo, el subadministrador general, Jorge Correa, aseguró que que “estamos convencidos de que la gastronomía es mucho más que una experiencia culinaria. Es una poderosa herramienta para promover destinos, generar oportunidades económicas, fortalecer nuestras tradiciones y conectar al visitante con la esencia de un país”.

Sobre el momento que vive Panamá, señaló que es extraordinario. “Cada vez más viajeros nos visitan atraídos por nuestra cultura, nuestra biodiversidad y también por una oferta gastronómica que ha logrado posicionarse entre las más destacadas de la región. Eventos como este contribuyen a seguir construyendo esa reputación y aprovechar al país como un destino gastronómico de clase mundial. Pero quizá lo más importante de esta competencia es la apuesta por las nuevas generaciones. Aquí están los futuros chefs, emprendedores, innovadores y embajadores de nuestra cocina. Jóvenes que tendrán el privilegio y la responsabilidad de contar la historia de Panamá a través de sus sabores”.

Por parte del CPGA, organismo gastronómico hemisférico inclusivo de todos los países de las Américas, el chef argentino Christian Ponce de León destacó que “la edición 2026 de la Continental Culinary Cup en Panamá representa una oportunidad excepcional para posicionar al país como epicentro del talento gastronómico continental”.

Sobre la competencia, se dirigió hacia los participantes y les recordó que “el mayor desafío que tenemos no es contra otra persona sino tratar nosotros mismos de ser un poquito mejor todos los días”. Y llamó la atención sobre el papel que tiene Latinoamérica y el Caribe en términos gastronómicos. “Quizá no somos conscientes de la potencialidad que tenemos. Siempre estuvimos mirando al norte, mirando a Europa, mirando a Asia. Y la realidad es que los productos más importantes en el mundo están acá, en nuestra casa, América Latina y El Caribe. Somos dueños de una riqueza sinigual, dueños de una cultura que no tiene precedente. El futuro nos va a tener como una comunidad unida y mientras más unidos estemos realmente vamos a hacer juntos un gran camino. Sin dejar a nadie atrás”.

Desde su creación en 2010, el CPGA ha sido referente en la promoción y organización de competencias culinarias a nivel nacional e internacional, impulsando espacios de encuentro, formación y excelencia profesional.

La competencia

Durante cuatro días, del 3 al 6 de junio, equipos culinarios profesionales, chefs reconocidos y jóvenes talentos de todo América competirán en cuatro categorías que evalúan desde técnicas clásicas hasta tendencias contemporáneas de la cocina global. El certamen promueve la sustentabilidad alimentaria, el respeto por los productos locales, la cocina saludable, la precisión profesional y la identidad gastronómica de cada país. Las cuatro categorías de la competencia son: Junior, Senior Chef, Sostenible Wellness y Pastry Senior.

La categoría Junior tuvo lugar ayer 3 de junio, en los dos turnos diurnos. Los primeros encuentros de la categoría Senior iniciaron ayer 3 de junio, en horario vespertino y concluirán el jueves 4 de junio, en los turnos diurnos. La competencia de la categoría Sostenible Wellness se realizará el jueves 4 de junio, a las 2:30 p.m. y, por último, la categoría Pastry Senior competirá el viernes 5 de junio, en los turnos 8:00 a.m. y 11:00 a.m. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes, 5 de junio, en el auditorio P. Benjamín Ayechu de la USMA, a las 6:00 p.m., durante la clausura oficial del evento.

El congreso