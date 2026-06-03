Congreso y copa culinaria congrega 14 países participantes en Panamá

Durante cuatro días, del 3 al 6 de junio, equipos culinarios profesionales, chefs reconocidos y jóvenes talentos de todo América competirán en cuatro categorías que evalúan desde técnicas clásicas hasta tendencias contemporáneas de la cocina global. El certamen promueve la sustentabilidad alimentaria, el respeto por los productos locales, la cocina saludable, la precisión profesional y la identidad gastronómica de cada país.Las cuatro categorías de la competencia son: Junior, Senior Chef, Sostenible Wellness y Pastry Senior.