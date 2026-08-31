Agroferias IMA este miércoles 2 de septiembre: horarios, puntos y requisitos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 2 de septiembre en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el miércoles 2 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Cancha de El Higo en el distrito de La Mesa y en la cancha de fútbol de Cañacillas (vía aeropuerto) en Nuevo Santiago en el distrito de Santiago.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Caimito en el distrito de Capira.
-Herrera: Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja en El Tijera en el distrito de Ocú.
-Chiriquí: Cancha comunal de Guabino en Las Lajas en el distito de Tolé.
-Colón: Predios de la Junta Comunal de Escobal en el distrito de Colón.
-Panamá Este: Pigandí y Quebrada La Palma en Tortí en el distrito de Chepo.
-Panamá: Predios de la junta comunal de Las Cumbres en el distrito de Panamá.
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