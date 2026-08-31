Mulino sanciona ley que exonera ITBI en los primeros $120,000 de viviendas nuevas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la Ley 546 del 31 de agosto de 2026, que modifica las reglas del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas y establece una exención sobre los primeros $120,000 de la base imponible. La medida no supone una exoneración total del ITBI para todas las viviendas nuevas con un valor de hasta $200,000. La norma establece que, cuando el valor de la operación supere los $120,000 y no exceda los $200,000, el impuesto se calculará únicamente sobre la parte que exceda los $120,000, con tasas progresivas según el valor de la vivienda. La Ley 546 modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y establece que la compraventa de una vivienda nueva podrá acogerse a la exención siempre que la operación se formalice dentro de los dos años siguientes a la fecha de expedición del permiso de ocupación por la autoridad competente. La iniciativa fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Consejo de Gabinete el 28 de julio. Posteriormente, la Asamblea Nacional la aprobó el 26 de agosto con 53 votos a favor.

Así funcionará el beneficio

La norma establece una exención equivalente a los primeros $120,000 de la base imponible. Para las viviendas nuevas cuyo valor supere esa cantidad y llegue hasta $200,000, el ITBI se aplicará solamente sobre el excedente. Las tasas establecidas son:

Más de $120,000 hasta $130,000 0.50%

Más de $130,000 hasta $150,000 1.00%

Más de $150,000 hasta $170,000 1.40%

Más de $170,000 hasta $190,000 1.60%

Más de $190,000 hasta $200,000 1.80%

La norma incluye una disposición transitoria

La ley también contempla las primeras operaciones de venta de viviendas nuevas que se formalicen después de su entrada en vigencia. Estas podrán acogerse al beneficio aunque el permiso de ocupación haya sido expedido antes de la vigencia de la nueva norma, siempre que la compraventa se formalice dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de expedición del permiso de ocupación y se cumplan las demás condiciones establecidas. En cambio, las operaciones de venta formalizadas antes de la entrada en vigencia de la ley continuarán bajo las disposiciones que estaban vigentes al momento de su formalización.

Gobierno vincula la medida con la construcción

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien propuso el proyecto, sostuvo que la modificación busca facilitar la adquisición de viviendas por parte de familias de ingresos medios, al reducir el impuesto que deben asumir al inicio de la operación. El Ejecutivo también vinculó la medida con el objetivo de impulsar la industria de la construcción y la generación de empleos. Sin embargo, la información divulgada con motivo de la sanción no incluye una estimación del costo fiscal de la medida, la cantidad de compradores que podrían acogerse al beneficio ni una proyección sobre el número de viviendas nuevas que podrían incorporarse al mercado como consecuencia del cambio tributario. Estos datos serán relevantes para medir el alcance económico de la nueva disposición y determinar si el incentivo se traduce en un aumento efectivo de la demanda de vivienda nueva y de la actividad constructora.

¿Cuánto ITBI se pagará por una vivienda nueva de hasta $200,000 en Panamá?