CAPAC respalda proyecto de ley que exonera el ITBI para viviendas nuevas

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) celebró la presentación de un proyecto de ley que propone la exención del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas con un valor de hasta $120,000. La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia y dinamizar el mercado inmobiliario nacional.

Destacó que la medida representa un avance significativo para estimular la adquisición de viviendas, fortalecer la inversión y generar condiciones favorables para la reactivación del sector construcción, además de impulsar la creación de empleos.

CAPAC también reconoció el trabajo de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, instalada el pasado 12 de mayo en la Asamblea Nacional, como un espacio de diálogo tripartito que ha permitido analizar los principales desafíos de la industria y formular propuestas técnicas para su desarrollo.

Subrayó que mantener y profundizar la coordinación entre Gobierno, Asamblea Nacional y actores del sector permitirá que más familias accedan a una vivienda, al tiempo que se fortalece una actividad con alto efecto multiplicador en la economía nacional.

Reiteró su compromiso de aportar experiencia y conocimiento técnico en los espacios de coordinación, con el objetivo de promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda, fortalezcan la inversión y contribuyan al crecimiento sostenible de la industria y del país.