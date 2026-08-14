Magali Martínez Méndez será la nueva secretaria de la Contraloría

La Contraloría General de la República de Panamá anunció la designación de Magali Martínez Méndez como nueva secretaria de la institución, luego de la salida de Ventura Vega, quien asumirá el cargo de ministro de Educación.

Martínez Méndez se desempeñaba como la actual jefa del Despacho Superior de la Contraloría desde enero de 2025.

Cuenta con una trayectoria en gestión administrativa, mercadeo y relaciones públicas.

Su formación académica incluye una licenciatura en Relaciones Internacionales con especialidad en Negocios por la Florida State University y una maestría en Global Marketing en la Universitat Ramon Llull – La Salle, en Barcelona.

En el ámbito profesional, se desempeñó como Gerente General de la revista Mundo Social entre 2020 y 2024, además de liderar durante más de una década el área de mercadeo y relaciones públicas de la misma publicación.

También ocupó cargos de responsabilidad en ESCO Panamá, S. A. y en el Banco Continental de Panamá.