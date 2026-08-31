Josué Vergara golea en Bélgica y pide pista como el delantero de Panamá

La vida de un delantero es de momentos y si hay un jugador en un estado dulce con el gol ese es Josué Vergara del Gent belga. El delantero de apenas 19 años ha sabido aprovechar su oportunidad en el viejo continente y se ha convertido en tema de conversación para el próximo llamado de Thomas Christiansen a la selección nacional.

El último partido de Vergara con el Gent volvió a dejar argumentos sólidos para el delantero del futuro dentro de la selección de Panamá. Nada más y nada menos que ante el Brujas, uno de los clubes más importantes de Bélgica, anotó lo que fue su tercer tanto con el club, segundo en la liga, desde su arribo en julio.

Más allá de los goles que ha hecho, lo que llama la atención es la forma en que estos han llegado. Como un delantero centro nato y de mucha experiencia, el juvenil se las ha arreglado para romper las redes de unas maneras que solo se espera de un ariete ya contrastado y con años en el viejo continente.

Ya sea de cabeza o de espaldas al arco rival, Vergara ha logrado conseguir tantos con el Gent ahora en Bélgica. Pero este estado de forma no viene de ahora. En sus inicios con el Tauro, ya demostró lo que podría llegar a ser.

Sus primeros tantos llegaron en Liga Prom, en el equipo de la segunda división del Tauro, sin embargo con el primer equipo llegó a mantener esa racha goleadora. En 38 partidos logró anotar cinco tantos y repartir tres asistencias. Números interesantes para un futbolista apenas de 18 años y que estaba teniendo su primera experiencia en la élite.

Estos números, además de su manera de moverse dentro del ataque, le valieron el fichaje al Auda de Letonia para ficharlo en enero del presente año. Aquí fue donde Vergara despegó y empezó a vender lo que podría llegar a ser con trabajo y dedicación.

El futbolista siguió trabajando en silencio y por supuesto con el apoyo de los suyos para mantener un ritmo goleador alto en el Auda. En total fueron 14 goles y tres asistencias en 20 partidos los que dejó en Letonia.

Si bien es cierto que el fútbol letón no está dentro de las ligas más exigentes de Europa, si funciona para catapultar el talento de muchos jóvenes a otros equipos de mayor exigencia. Eso exactamente le ocurrió a Vergara. Seis meses le bastaron para llamar la atención del Gent, uno de los más históricos del fútbol belga. En sus vitrinas guardan un trofeo de la primera división de Bélgica (2014-2015), cuatro Copa del Bélgica (1964, 1984, 2010 y 2022) y una Supercopa (2015). Por allá en la campaña 2015-2016 lograron superar la fase de grupos de la UEFA Champions League y llegar hasta las eliminatorias. Esta temporada lograron clasificarse a la Conference League, gracias a los goles de Vergara.

En apenas nueve encuentros, entre eliminatorias para la Conference League y la Jupiter Pro League (nombre oficial de la primera división belga), Vergara suma 665 minutos repartidos en nueve partidos. De estos partidos, ha sido parte del 11 titular en ocho.

Estos números de Vergara invitan a pensar que será uno de los delanteros más importantes del futuro dentro de la selección de Panamá. Pero para ello deberá trasladar estos goles al combinado nacional.