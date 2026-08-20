La noche mágica de Amir Murillo con el Besiktas en la Europa League: Gol y figura

El Besiktas superó un importante reto en la ida de los playoff de cara a la fase de liga de la UEFA Europa League con un Amir Murillo que terminó siendo una figura destacada del encuentro.

Ante el FK Kauno Zalgiris de Lituania, el Besiktas sacó el triunfo 3-0 con Murillo siendo uno de los autores de los tres goles. El panameño anotó el primer tanto del partido, cuando corría el minuto 12 del cotejo. El lateral derecho, como si fuese un delantero centro, se enfiló al ataque, recibió un centro y dentro de la área chica abrió el pie para definir a placer entre los dos centrales rivales.

Este fue el tercer tanto que marca Murillo con el Besiktas desde su arribo en enero del 2026. Los otros dos goles de la victoria ante el club lituano fueron obra de Hyeon-Gyu Oh y Orkun Kokcu. El panameño llegó al equipo de las Águilas Negras con el cartel de uno de los jugadores más importantes de la plantilla y su rendimiento así lo refleja.

Lo poco que llevamos de la temporada 2026-2027, Murillo es el séptimo jugador que más minutos ha jugado con un total de 445 minutos repartidos en cinco partidos, de estos salió de cambio en tan solo uno y fue en el duelo de vuelta de las rondas de eliminatoria ante el Midtjylland de Dinamarca.

El gran reto que aún tiene por delante Murillo en el viejo continente es hacerse con un título. En su etapa en el Anderlecht y en el Olympique de Marsella se quedó cerca en varias ocasiones, sin embargo no pudo ser. Ahora con el Besiktas tiene la oportunidad de celebrar algún titulo con las Águilas Negras.

Josué Vergara vio acción

Mientras tanto en los playoff de la Conference League, el Gent de Josué Vergara también disputó su partido de eliminatoria, esta vez ante el Hibernian de Escocia. El delantero de 19 años fue nuevamente titular con el club belga y disputó 80 minutos del empate 0-0.