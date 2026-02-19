Sabores de Colón 2026: más de 200 emprendedores celebran la gastronomía afroantillana

El Centro de Arte y Cultura de Colón se convertirá, entre este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en el escenario del festival gastronómico ‘Sabores de Colón’, que reunirá a más de 200 emprendedores gastronómicos y artesanos colonenses.

La entrada a esta feria gastronómica en Colón —que se llevará a cabo en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.— será gratuita y contará con un amplio menú de delicias autóctonas de la provincia, como el arroz con coco, el pescado frito con patacones, el patí, la plantintá, el saos y otras recetas tradicionales de Colón.

Además de ser una plataforma para exponer la cultura colonense a través de la gastronomía, el festival ‘Sabores de Colón’ 2026 se constituye como una oportunidad para que emprendedores, cocineros tradicionales y jóvenes chefs presenten sus propuestas culinarias. Estas destacan por conservar la tradición heredada de generaciones pasadas, al tiempo que incorporan un toque novedoso a las recetas de siempre.

En 2026, el festival gastronómico en Colón se realizará de manera simultánea con una agenda complementaria de actividades culturales, artísticas y recreativas, con el objetivo de que los asistentes vivan una experiencia cultural y gastronómica integral. El evento incluirá presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, entre ellas expresiones propias de la identidad colonense, como danzas y agrupaciones de Congo, muestras de artesanías y exhibiciones visuales que celebran la historia, el talento y el potencial de la provincia.

Así mismo, el festival no solo será un punto para la venta y el consumo de alimentos, sino que también ofrecerá salsas, condimentos, dulces y productos autóctonos de la cocina afroantillana.

‘Sabores de Colón’ nació como un proyecto de la Fundación Reto por Colón, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia, con el fin de posicionar a Colón como destino gastronómico de primer nivel, tanto nacional como internacional.

“Colón es rica en arte, cultura, gastronomía e historia, y ‘Sabores de Colón’ es la plataforma para mostrarlo al país y al mundo, resaltando el esfuerzo de nuestra gente y el valor de nuestra herencia afrocaribeña”, señaló Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto por Colón, de acuerdo con una nota de prensa.

El proyecto también es organizado por el cofundador de Reto por Colón, Jesús Berrío, y cuenta con el apoyo de destacadas figuras como Erick Lee, mejor conocido en redes sociales como “El Hijo de la Cocinera”; el chef Marco Martínez, del restaurante One and One; y Carlos Lau, popularmente conocido como “El Chinito del Siu Mai”.