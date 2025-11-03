MiBus cambia rutas por los Desfiles Patrios: conoce los horarios en Casco Antiguo

La empresa de transporte <b><a href="/tag/-/meta/transporte-masivo-de-panama-s-a-mibus">MiBus</a></b> informó que, con motivo de los <b><a href="/tag/-/meta/desfiles-patrios">Desfiles Patrios</a> del 3 y 4 de noviembre de 2025</b>, se implementarán <b>cierres y desvíos viales</b> que afectarán el tránsito en el <b>Casco Antiguo y la Avenida Balboa</b>.Según el comunicado, los <b>cierres se mantendrán desde el Parque Bolívar hasta la Calle 26, sobre la Avenida Balboa</b>, en un horario de <b>7:00 a.m. a 6:00 p.m.</b> durante ambos días.Entre las rutas que presentarán <b>modificaciones o suspensión temporal</b> están:<b>C982:</b> ZP 5 de Mayo – Chorrillo<b>C938:</b> ZP 5 de Mayo – Vía España – Ernesto T. Lefevre – Av. Balboa<b>S662:</b> ZP 5 de Mayo – Corredor Sur – Costa del Este – Santa María<b>C640:</b> Albrook – Cinta Costera – Panamá Viejo – El Balboa<b>C642:</b> Panamá Viejo – Av. Balboa – ZP 5 de Mayo<b>C952:</b> ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Multiplaza<b>C968:</b> Metro Vía Argentina – Vía Brasil – Punta Pacífica <i>(inicia y finaliza en la parada Obarrio)</i><b>C982:</b> 5 de Mayo – Casco Antiguo <i>(inhabilitada temporalmente)</i><b>I672:</b> ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Panamá Viejo – Metro Cincuentenario