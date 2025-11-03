  1. Inicio
PANAMÁ

MiBus cambia rutas por los Desfiles Patrios: conoce los horarios en Casco Antiguo

MiBus anuncia desvíos y cambios en sus rutas por los desfiles patrios en el Casco Antiguo.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/11/2025 09:10
MiBus informa que los días 3 y 4 de noviembre habrá desvíos y cambios de ruta por los Desfiles Patrios en Casco Antiguo.

La empresa de transporte MiBus informó que, con motivo de los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre de 2025, se implementarán cierres y desvíos viales que afectarán el tránsito en el Casco Antiguo y la Avenida Balboa.

Según el comunicado, los cierres se mantendrán desde el Parque Bolívar hasta la Calle 26, sobre la Avenida Balboa, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. durante ambos días.

Entre las rutas que presentarán modificaciones o suspensión temporal están:

C982: ZP 5 de Mayo – Chorrillo

C938: ZP 5 de Mayo – Vía España – Ernesto T. Lefevre – Av. Balboa

S662: ZP 5 de Mayo – Corredor Sur – Costa del Este – Santa María

C640: Albrook – Cinta Costera – Panamá Viejo – El Balboa

C642: Panamá Viejo – Av. Balboa – ZP 5 de Mayo

C952: ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Multiplaza

C968: Metro Vía Argentina – Vía Brasil – Punta Pacífica (inicia y finaliza en la parada Obarrio)

C982: 5 de Mayo – Casco Antiguo (inhabilitada temporalmente)

I672: ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Panamá Viejo – Metro Cincuentenario

Detalles de los desvíos de MiBus

MiBus detalló que se aplicarán ajustes en las rutas del Corredor Sur y complementarias, tanto en sentido de ida como de retorno:

En sentido de ida:

Las rutas mantendrán su recorrido habitual hasta la parada Aquilino de la Guardia, donde girarán a la derecha en Calle 45 Este para conectarse con la Avenida Central.

Luego de la parada Parque Calidonia, las rutas que finalizan en la Zona Paga 5 de Mayo girarán a la izquierda en Calle 26 Este.

Las rutas con destino a Albrook continuarán recto hacia la parada Calle M, retomando su trayecto normal desde la parada Tribunal Electoral.

En sentido retorno: Desde la Zona Paga 5 de Mayo, las rutas tomarán la Avenida Justo Arosemena y girarán a la derecha en Calle 42 Este para conectarse con la Cinta Costera, reanudando su recorrido habitual desde la parada Calle 41 Este.

Desvíos adicionales de MiBus

Ruta C968: Cambia su punto de inicio y fin a la parada Obarrio.

Ruta C862: Al salir de la Zona Paga 5 de Mayo, tomará la Avenida de Los Mártires, ingresando al Chorrillo por la Avenida A, luego continuará por la Calle 16 Este y la Avenida B, pasando junto al Monumento a Gandhi, hasta regresar a la Zona Paga 5 de Mayo.

Ruta C982 (5 de Mayo – Casco Antiguo): Estará inhabilitada durante los días de desfile debido a los cierres viales en su recorrido.

