MiBus cambia rutas por los Desfiles Patrios: conoce los horarios en Casco Antiguo

La empresa de transporte MiBus informó que, con motivo de los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre de 2025, se implementarán cierres y desvíos viales que afectarán el tránsito en el Casco Antiguo y la Avenida Balboa. Según el comunicado, los cierres se mantendrán desde el Parque Bolívar hasta la Calle 26, sobre la Avenida Balboa, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. durante ambos días. Entre las rutas que presentarán modificaciones o suspensión temporal están: C982: ZP 5 de Mayo – Chorrillo C938: ZP 5 de Mayo – Vía España – Ernesto T. Lefevre – Av. Balboa S662: ZP 5 de Mayo – Corredor Sur – Costa del Este – Santa María C640: Albrook – Cinta Costera – Panamá Viejo – El Balboa C642: Panamá Viejo – Av. Balboa – ZP 5 de Mayo C952: ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Multiplaza C968: Metro Vía Argentina – Vía Brasil – Punta Pacífica (inicia y finaliza en la parada Obarrio) C982: 5 de Mayo – Casco Antiguo (inhabilitada temporalmente) I672: ZP 5 de Mayo – Vía Israel – Panamá Viejo – Metro Cincuentenario

Detalles de los desvíos de MiBus

MiBus detalló que se aplicarán ajustes en las rutas del Corredor Sur y complementarias, tanto en sentido de ida como de retorno: En sentido de ida: Las rutas mantendrán su recorrido habitual hasta la parada Aquilino de la Guardia, donde girarán a la derecha en Calle 45 Este para conectarse con la Avenida Central. Luego de la parada Parque Calidonia, las rutas que finalizan en la Zona Paga 5 de Mayo girarán a la izquierda en Calle 26 Este. Las rutas con destino a Albrook continuarán recto hacia la parada Calle M, retomando su trayecto normal desde la parada Tribunal Electoral. En sentido retorno: Desde la Zona Paga 5 de Mayo, las rutas tomarán la Avenida Justo Arosemena y girarán a la derecha en Calle 42 Este para conectarse con la Cinta Costera, reanudando su recorrido habitual desde la parada Calle 41 Este.

Desvíos adicionales de MiBus