IMA confirma adquisición de 500 mil jamones nacionales para las Naviferias 2026

Las Naviferias 2026 comienzan a tomar forma. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) avanza en la planificación de esta tradicional actividad, que contempla la comercialización de bolsas navideñas a nivel nacional durante el mes de diciembre.

Uno de los principales productos confirmados para esta iniciativa son los jamones de picnic nacionales, de los cuales el IMA contempla adquirir 500 mil unidades para incluirlos en las bolsas que llegarán a las familias panameñas.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, explicó durante una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Cerdo que entre septiembre y octubre se llevará a cabo la revisión de los parámetros técnicos, de calidad y logística necesarios para avanzar con las compras institucionales.

Posteriormente, se prevé la formalización de los contratos con las agroindustrias encargadas de suplir los jamones, con el objetivo de garantizar que el producto cumpla con los estándares establecidos.

Además de asegurar el abastecimiento de las bolsas navideñas, el IMA destacó que la adquisición de productos nacionales busca respaldar a los productores y a la industria porcina panameña.

La entidad también trabaja en la planificación del almacenamiento y distribución para que las bolsas navideñas puedan llegar a todas las provincias y comarcas del país durante las Naviferias de diciembre.