Cunha, Bruno, Sesko y Lisandro imponen la superioridad del United

Old Trafford recuperó la Liga de Campeones con una victoria irrebatible, tan superior el Manchester United como se preveía sobre el Sabah, un club con nueve años de vida, debutante en el mayor escenario del mundo del fútbol y noqueado con tres goles en la primera parte, ampliados hasta el 4-0 final en la segunda.

Cierto que tardó 27 minutos en desatar su victoria, cuando Matheus Cunha remató el 1-0, pero desde entonces, salvo una esporádica ocasión del conjunto de Azerbaiyán, todo fue mucho más simple para los ‘Diablos Rojos’, que sentenciaron todo en el tramo final del primer tiempo, cuando Bruno Fernandes y Benjamin Sesko resolvieron con el 2-0 y el 3-0, y ampliaron la victoria con el 4-0 de Lisandro Martínez ya sobrepasada la hora del duelo.

La Liga de Campeones no perdona. No fue el Sabah un equipo tembloroso en sus primeros pasos por la competición de las competiciones. No se encerró, incluso se atrevió a presionar la salida de su adversario por momentos, pero la diferencia quedó en evidencia en el 1-0 a la media hora, que implicó deméritos visitantes y acierto local.

Su pérdida de balón en el medio campo, en un pase a nadie hacia atrás, tiene un precio muy alto en la Champions. Ya sea el Manchester United o cualquier otro rival de los que se mueve entre los candidatos a superar la fase liga. Fue una invitación al contragolpe para el conjunto de Michael Carrick, que aceptó el regaló, aceleró y marcó el 1-0, porque, además, encontró más facilidades después, en el centro de Dorgu y el remate de Cunha.

El delantero brasileño, que antes pasó por el Atlético de Madrid y el Wolwerhampton, se movió entre los centrales, que no se enteraron del desmarque del único atacante que esperaba el remate. Lo demás resultó muy fácil, apenas empujar el balón, para un triunfo que creció de nivel desde entonces. Eso sí, con un susto: Mickels no remachó el centro de Parris, un futbolista que combina velocidad en la conducción y destreza con el balón.

Solventado el sobresalto, al lateral de la red de Lammens, ya no concedió más el United antes de solucionarlo todo, con dos goles en apenas tres minutos. En el 42, en una precisa, desbordante y trepidante acción, Bruno Fernandes culminó el centro de Youri Tielemans, fichado al Aston Villa. En el 45, Sesko regateó al portero y aportó el 3-0.

El 4-0 fue cuestión de un buen rato. Hasta el minuto 68, cuando el argentino Lisandro Martínez remachó el lío del portero Pkatilov en el área pequeña, tras el bonito taconazo de Zirkzee. Un gol más dentro del trámite,