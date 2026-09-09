Panamá Oeste es campeón del Nacional de Béisbol Sub-23

La equipo de Panamá Oeste se coronó campeona del III Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) al vencer este martes 8 de septiembre, 12 carreras por 9 a Chiriquí Occidente en el estadio Mariano Rivera.

Los Vaqueros se adjudicaron el quinto y definitivo partido de la serie final en la jornada nocturna gracias a un cuadrangular con dos corredores en base durante la décima entrada que rompió la paridad a nueve anotaciones.

El batazo decisivo fue conectado por Michael Worthington ante los envíos del relevista Alain Pérez en la parte alta del décimo episodio, lo que selló el triunfo de la novena de Panamá Oeste en un compromiso que definió la serie por tres victorias a dos.

El encuentro mantuvo una constante producción ofensiva desde las entradas iniciales, donde la ofensiva de Oeste anotó cinco carreras en el primer episodio y tres en el segundo, mientras que la representación de Occidente respondió con tres anotaciones en el primer tramo, dos en el segundo, dos en el cuarto y dos más en el noveno capítulo para forzar las entradas extra.

El lanzador Edgar Samaniego se acreditó la victoria al laborar cuatro episodios completos en función de relevo, espacio en el que permitió cuatro imparables y dos carreras sucias, otorgó un boleto y ponchó a tres bateadores, mientras que la derrota recayó sobre el derecho Alain Pérez.

En el registro estadístico, Panamá Oeste conectó 11 imparables y cometió tres errores en la defensa, sobresaliendo al bate Yeremy Sánchez de 7-3 con cuadrangular y tres carreras impulsadas, junto a Arod McKenzie con cuatro imparables en cuatro turnos oficiales.

Por su parte, la ofensiva de Chiriquí Occidente sumó 13 imparables y dos errores defensivos, siendo los bateadores más destacados Jael Escobar de 6-4, Jorge Rodríguez de 5-4 y Amador Rojas de 5-3 con tres carreras empujadas.

A pesar de los intentos de la novena chiricana, Los Vaqueros del Oeste se quedan por primera vez en su historia con el título de campeones en la categoría y con esto se perfilan para representar a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, que se disputará en noviembre desde Managua, Nicaragua.