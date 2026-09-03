Chiriquí Occidente supera 7-6 Panamá Oeste y empata la serie final del béisbol Sub-23

La novena de Chiriquí Occidente derrotó 7-6 a Panamá Oeste en el estadio Kenny Serracín de David durante la jornada del jueves 3 de septiembre para igualar a un triunfo por bando la Serie Final del III Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 tras concretar un rally de cuatro anotaciones en la parte baja de la octava entrada que le permitió resistir la ofensiva rival en el noveno capítulo.

El compromiso se mantuvo empatado a tres carreras hasta la parte baja del octavo episodio, momento en el cual la ofensiva de Occidente rompió la paridad al fabricar cuatro anotaciones que le dieron ventaja en el marcador.

Mientras que la escuadra de Panamá Oeste respondió en la parte alta del noveno tramo con tres carreras que estrecharon la diferencia a una anotación antes del cierre del encuentro.

En el plano individual, por el equipo de Chiriquí Occidente destacó a la ofensiva Jorge Rodríguez al conectar un doblete, empujar una carrera y anotar en una ocasión, en tanto que por los Vaqueros de Panamá Oeste la actuación más sobresaliente con el bate estuvo a cargo de Alfredo Alderete.

Con este resultado, la serie definitoria del torneo queda empatada 1-1 y se reduce a un formato al mejor de 3 partidos, trasladando la competencia este sábado 5 de septiembre al estadio Mariano Rivera de La Chorrera para la disputa del tercer compromiso del calendario.