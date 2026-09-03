Martínez-Acha defiende la labor de la ONU y la paz ante los desafíos globales

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reafirmó la posición de Panamá en defensa de la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la protección de la población que necesita asistencia humanitaria.

Las declaraciones se produjeron al concluir dos jornadas del Noveno Diálogo Anual de Miembros Electos del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado en Panamá, donde representantes de países miembros electos y futuros integrantes de este órgano analizaron los principales desafíos para la paz y la seguridad internacionales.

Martínez-Acha destacó el papel de Panamá como miembro electo del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2025-2026 y sostuvo que el país no asumió esta responsabilidad únicamente para reaccionar ante las crisis, sino para contribuir a prevenirlas.

“No estamos allí simplemente para gestionar las crisis, sino para prevenirlas”, afirmó el canciller.

Añadió que la labor diplomática debe crear condiciones que hagan menos probable el estallido de conflictos y permitan defender la paz antes de que se pierda.

El ministro también rechazó la creciente percepción de que las reglas internacionales pueden ser ignoradas cuando resultan incómodas para determinados actores.

En ese sentido, sostuvo que el futuro de las Naciones Unidas dependerá de las decisiones que tomen los gobiernos y diplomáticos para defender la cooperación, el derecho internacional y el diálogo.

Martínez-Acha consideró necesario continuar reformando, fortaleciendo y renovando el sistema multilateral, con el objetivo de hacerlo más representativo, receptivo y capaz de generar resultados.

El canciller también destacó la importancia de garantizar que la asistencia humanitaria llegue a quienes más la necesitan, como parte de la responsabilidad internacional frente a las crisis.

Asimismo, instó a los participantes del encuentro a mantener la confianza en la diplomacia como herramienta para prevenir conflictos.

“La diplomacia todavía puede marcar una diferencia”, sostuvo, al tiempo que defendió el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas.

El canciller recordó que hace 200 años Panamá fue sede del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826, encuentro que planteó una visión de unidad para el hemisferio.

Según Martínez-Acha, la vocación de Panamá de unir a las personas está profundamente vinculada con su historia y su identidad.

“Nuestras puertas siempre estarán abiertas”, afirmó, al referirse a la disposición del país para promover el diálogo, la cooperación, la amistad y la búsqueda de puntos en común entre las naciones.

El Noveno Diálogo Anual reunió durante dos jornadas a representantes de los países que integran actualmente el Consejo de Seguridad y de las naciones que asumirán funciones a partir de enero de 2027.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias sobre diplomacia preventiva, métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, desafíos emergentes para la paz y seguridad internacionales y el papel de los miembros electos.

Como parte de la agenda, los diplomáticos realizaron además una visita a las esclusas de Miraflores para conocer aspectos relacionados con el funcionamiento y operación del Canal de Panamá.