Debut agridulce: Blackman y Cristian Martínez sufren goleada ante el PSG

Los futbolistas panameños César Blackman y Cristian Martínez hicieron su debut oficial este miércoles 9 de septiembre en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 al salir como titulares con el Slovan Bratislava en la derrota 6-1 ante el París Saint-Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes, estadio del equipo francés.

Esta actuación simultánea representa un registro destacado para el fútbol de Panamá, al tratarse de la primera ocasión en que dos jugadores del país inician en el cuadro titular dentro de un mismo partido en la ronda principal de la máxima competición europea de clubes.

En la zona medular, el volante del equipo de eslovaco, Cristian Martínez disputó 80 minutos completando la gran mayoría de sus entregas con alta precisión, además de generar una opción de peligro en ataque y colaborar en la recuperación del balón antes de ser sustituido en el tramo final.

Por su parte, el defensor panameño César Blackman permaneció los 90 minutos en la posición de lateral derecho, registrando intervenciones defensivas constantes ante la presión del rival y recibiendo una amonestación con tarjeta amarilla durante la segunda parte del compromiso.

En cuanto al desarrollo general del encuentro, el PSG como local estableció la ventaja con dos anotaciones de Ousmane Dembélé en los minutos 17 y 23, luego un triplete de Ferran Torres con goles a los minutos 31, 47 y 57.

Las anotaciones por el Slovan, llegaron por parte de Suleiman Camara que descontó al minuto 59 para el equipo visitante, sin embargo, Fabián Ruiz del PSG cerró la cifra definitiva sobre el cierre del tiempo reglamentario, al minuto 88 para quedar 6-1.

Luego de este compromiso en la capital francesa, el conjunto eslovaco retornará a la actividad de su certamen local este domingo 13 de septiembre frente al Žilina, para posteriormente preparar su siguiente encuentro en el calendario continental frente al Stuttgart en el mes de octubre.