La FIFA frena a Marruecos y deja en el aire la final del Mundial 2030

La carrera por hacerse con la gran final de la Copa del Mundo 2030 sigue abierta. Tanto España como Marruecos se ‘pelean’ por organizar el último partido de esta cita que organizan junto a Portugal con un partido en Paraguay, Argentina y Uruguay.

Ante este escenario, un portavoz de la FIFA tuvo que salir rápidamente a desmentir a Marruecos luego de que se mencionara que el país africano fuese a organizar el partido final del torneo mundialista.

“Tal y como comunicó el organismo el pasado 5 de agosto, la decisión se tomará en su debido momento”, señaló un portavoz de la FIFA luego que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) haya afirmado que se jugará la final en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en fase de construcción. “La provincia de Benslimán (región de Casablanca) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030”, llegó a decir el presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

Anteriormente se había conocido que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una reunión en Marruecos le habría prometido a los marroquíes ser los organizadores de la final, pero esto también fue rápidamente desmentido por el ente deportivo.

Esta supuesta promesa vino luego de que Infantino intentó privatizar el 20% de la Copa del Mundo. El mandatario habría hecho esta promesa con tal de conseguir los votos necesarios de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, pero esta fue igualmente desmentido por el ente.

Por el lado de España, la federación habría estado pensando en poner como posibles opciones se organizar el final del Mundial 2030 el estadio Santiago Bernabéu y el Camp Nou, este último aún en fase de construcción pero que estaría listo en un par de temporadas antes que inicie la cita mundialista.

El Gran Estadio Hassan II de Marruecos está aún en fase de construcción y se tiene como objetivo que esté listo para el 2027. El recinto tendrá una capacidad para unos 115.000 aficionados, siendo uno de los inmuebles más grandes del mundo.