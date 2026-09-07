Icaza destaca los méritos de Ilya Espino de Marotta y traza el futuro del Canal de Panamá

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó que la llegada de Ilya Espino de Marotta a la administración de la vía interoceánica representa un mensaje de mérito, institucionalidad y capacidad que Panamá proyecta ante el mundo.

Durante su discurso previo a la toma de posesión, Icaza resaltó que Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en dirigir el Canal de Panamá en sus 112 años de historia y asumirá el cargo durante los próximos siete años.

“Usted llega a esta posición por mérito acumulado durante cuatro décadas. Ese es el mensaje que Panamá le da hoy al mundo”, manifestó el ministro ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, trabajadores e invitados especiales.

Una carrera marcada por hitos históricos

Icaza recordó que Ilya Espino de Marotta ingresó a la institución hace más de 40 años como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial.

Posteriormente, lideró la ingeniería del Programa de Ampliación del Canal de Panamá y, en 2020, se convirtió en la primera mujer en ocupar la subadministración de la vía acuática.

Su ascenso al principal cargo ejecutivo de la institución, sostuvo el ministro, es el resultado de un proceso de selección riguroso, sustentado en reglas claras y en la evaluación de los perfiles profesionales más calificados.

“La Junta Directiva evaluó con rigor y con las reglas claras que marca la ley los perfiles de los panameños más calificados”, afirmó.

El ministro aseguró que este relevo demuestra que Panamá puede transferir el mando de su activo estratégico más importante mediante una gobernanza sólida y una institucionalidad capaz de preservar la continuidad del Canal frente a los cambios políticos.

Canal proyecta transformación logística y energética

Durante su intervención, Icaza anticipó que la nueva administradora tendrá la responsabilidad de ejecutar una hoja de ruta destinada a transformar el Canal: de una vía dedicada principalmente al tránsito de buques a una plataforma logística, energética y de servicios de clase mundial.

Entre los proyectos señalados se encuentra el lago de Río Indio, iniciativa concebida para garantizar agua para la población y asegurar la sostenibilidad de las operaciones de la vía interoceánica.

También mencionó los nuevos puertos de Corozal y Telfers, la ampliación del corredor logístico y el desarrollo del corredor energético interoceánico.

Según el ministro, estas iniciativas forman parte de una visión construida conjuntamente entre la Junta Directiva y la administración, que deberá ejecutarse con la solidez institucional que históricamente ha caracterizado al Canal.

“Usted llega en el momento preciso”, le expresó Icaza a la nueva administradora.

Icaza reconoce la gestión de Ricaurte Vásquez

El ministro también agradeció al administrador saliente, Ricaurte “Catín” Vásquez, por conducir la institución durante algunos de los desafíos más complejos de su historia reciente.

Entre ellos enumeró la pandemia, la necesidad de garantizar la disponibilidad futura de los recursos hídricos, el fortalecimiento de la competitividad de la ruta y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

“Su liderazgo fue clave para avanzar en la dirección correcta. En nombre de todos los panameños, gracias, Catín”, expresó.

Relevo coincide con aniversario de los Tratados Torrijos-Carter

La toma de posesión se produce cuando se cumplen 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, acuerdos que abrieron el camino hacia la recuperación de la plena soberanía panameña sobre su territorio y la vía interoceánica.

Para Icaza, la coincidencia entre ambas fechas recuerda que cada administrador, integrante de la Junta Directiva y trabajador del Canal es heredero de aquel acontecimiento histórico y tiene la responsabilidad de honrarlo mediante su labor cotidiana.

El ministro cerró su intervención solicitando el respaldo de la ciudadanía y de los trabajadores para la gestión de Espino de Marotta.

“Ilya, adelante. Cuentas con todo nuestro apoyo y respaldo”, concluyó.

¿Por qué es histórica la llegada de Ilya Espino de Marotta a la administración del Canal de Panamá?

Porque será la primera mujer en dirigir la vía interoceánica en 112 años, después de acumular más de cuatro décadas de experiencia dentro de la institución.