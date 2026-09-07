Río Indio, agua y nuevos proyectos: los retos ante la llegada de Ilya Espino de Marotta

La toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá ocurre en un momento marcado por importantes proyectos de expansión, la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua y el relevo generacional de la fuerza laboral de la vía interoceánica.

Previo al acto de toma de posesión, diversas figuras destacaron los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administradora, entre ellos el proyecto de Río Indio, la diversificación de negocios, la formación de nuevo talento y la defensa de la neutralidad de la vía interoceánica.

Para Rubén Pérez Pinzón, subadministrador del Canal de Panamá, el proyecto de Río Indio representa uno de los asuntos más importantes para el futuro de la institución.

Sobre Río Indio, Pérez Pinzón señaló que “para el Canal de Panamá es de vital importancia porque de allí deriva el futuro del agua, de la disponibilidad de agua que hay para la población del área canalera y para el proceso de tránsito de buques por el Canal de Panamá”.

Además de Río Indio, la nueva administración tendrá sobre la mesa proyectos destinados a ampliar las actividades comerciales vinculadas al Canal. Pérez Pinzón mencionó entre ellos los proyectos portuarios en el Atlántico y el Pacífico, así como el gasoducto.

“El 9 de julio nosotros estuvimos ya recibiendo, cerrando el proceso de precalificación con los interesados y el 23 de julio cerramos para el gasoducto, el 9 de julio para los puertos y el 23 de julio para el gasoducto”, explicó.

De acuerdo con el cronograma mencionado por Pérez Pinzón, la construcción de la presa está prevista para comenzar en enero de 2028. No obstante, reiteró que el trabajo con las comunidades es actualmente uno de los puntos centrales.

Por su parte, Miguel Lorenzo, vicepresidente de infraestructura del Canal de Panamá, también resaltó la dimensión de los proyectos que forman parte de la planificación de la institución para los próximos años.

“Después de la reversión, nosotros tenemos un plan estratégico para los próximos 10 años, que incluso en su conjunto es más grande que la propia ampliación del canal”, afirmó.

Lorenzo explicó que uno de los objetivos es aprovechar la posición geográfica de Panamá para captar nuevas cargas mediante alternativas distintas al tránsito marítimo tradicional.

“En adición a eso, estamos viendo otros proyectos que lo que buscan es darle mayor continuidad y otras maneras de hacer negocio del canal para que pueda aprovechar la posición geográfica de Panamá y venir carga a través de otros métodos que no sean necesariamente la ruta toda agua”, señaló.

Sobre el gasoducto, explicó que el proyecto busca captar parte del mercado energético que actualmente utiliza la vía interoceánica.

“Lo que trata es de tomar una parte del mercado de lo que sería hoy en día el segundo segmento más grande de carga que se mueve por el canal de Panamá, que son los productos energéticos, recoger parte de esa demanda y sacarla de la ruta de agua y poder mandarla por otros métodos”, dijo.

Otro de los desafíos identificados antes de la llegada de Espino de Marotta es el relevo generacional dentro del Canal. Lorenzo explicó que la institución trabaja en programas de formación para garantizar que el conocimiento técnico acumulado durante décadas no se pierda.

“Sí, el capital humano del canal de Panamá, nuestro principal recurso, nosotros pues lo estamos preparando desde ya en todos los niveles. Nosotros estamos viendo la sucesión de puestos desde los más altos hasta los puestos artesanales”, señaló.

Entre las iniciativas mencionó la reapertura de la escuela de aprendices, mediante la cual jóvenes panameños reciben formación especializada.

“Tenemos muchos programas de entrenamiento ahora mismo de diferentes clases, uno de los cuales quizás el más interesante en este momento es la apertura de lo que se llamaba la escuela de aprendices, que es un sistema mediante el cual nosotros contratamos gente de Panamá, los traemos al canal y los entrenamos durante tres años”, explicó.

Asimismo, el exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, coincidió en que el agua debe estar entre las prioridades de la nueva administración.

“Yo creo que de momento la prioridad debe ser el agua, la prioridad debe ser terminar lo más pronto posible Río Indio porque no es nada más para el canal”, afirmó.

Quijano destacó además la importancia del recurso hídrico para la población que depende de los lagos del Canal. “Estamos hablando de que debemos retornarle al canal la confiabilidad de que tiene suficiente agua para asumir los retos futuros de tránsito y poder seguir creciendo, esa para mí es la parte más importante”, sostuvo.

Para el exadministrador, Río Indio tiene un nivel de avance diferente al de los demás proyectos anunciados por el Canal. “Esos otros proyectos están más que nada plasmados en papel, todavía no hay por lo menos que yo conozca planes de negocio donde como se hizo con la ampliación”, señaló.