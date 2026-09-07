Ilya Espino de Marotta, primera mujer al frente del Canal: ‘El mayor reto es asegurar el agua del futuro’

Ilya Espino de Marotta asumió este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá con la promesa de dirigir la vía interoceánica con eficiencia, transparencia y ética, mientras enfrenta el desafío de asegurar agua para más de dos millones de panameños y transformar la institución en una plataforma logística, energética y de servicios.

En su primer discurso como administradora, Espino de Marotta repasó el camino que comenzó el 17 de junio de 1985, cuando llegó como ingeniera temporal al dique de reparación, y afirmó que su nombramiento responde a 41 años de trabajo y preparación.

“Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este Canal. Sé también las expectativas que eso trae consigo. Las asumo con humildad y determinación. Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer. Llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, expresó.

La ingeniera sostuvo que su designación también debe convertirse en un mensaje para las mujeres panameñas, quienes, señaló, no esperan consideraciones por razones de género, sino el reconocimiento de sus estudios, su responsabilidad, su esfuerzo dentro y fuera del hogar y su capacidad profesional.

De ingeniera temporal a dirigir el Canal

Espino de Marotta recordó que tenía 23 años cuando ingresó a la institución, sin imaginar que más de cuatro décadas después asumiría su principal cargo ejecutivo.

“Solo estaba segura de algo: que quería aprender, que quería servir y que mi país merecía lo mejor de mí”, relató.

La administradora agradeció a Dios, a su familia y a la Junta Directiva del Canal de Panamá por la confianza depositada en ella. También reconoció la influencia de los exadministradores Alberto Alemán Zubieta y Jorge Luis Quijano en su trayectoria.

De Alemán Zubieta destacó la enseñanza de que administrar la vía interoceánica también implica trabajar por la confianza del país. Sobre Quijano, recordó que lideró la ampliación y que, durante su gestión, tuvo la oportunidad de dirigir las funciones de ingeniería y operaciones.

Además, agradeció al administrador saliente, Ricaurte “Catín” Vásquez, por sus años de servicio y sus aportes a la institución.

Más de $31,000 millones para el Estado

Durante su intervención, Espino de Marotta defendió la institucionalidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y aseguró que los resultados obtenidos bajo administración panameña no son producto de la casualidad.

Según las cifras citadas en su discurso, el Canal ha garantizado el tránsito seguro de más de 300,000 buques, ha recibido a más de 10 millones de visitantes y ha aportado al Tesoro Nacional más de $31,000 millones.

Ese monto, destacó, representa 17 veces más que lo recibido por Panamá de parte de Estados Unidos durante sus 85 años de administración de la vía.

“Las instituciones sólidas no aparecen por accidente. Se construyen generación tras generación”, enfatizó.

Su toma de posesión coincidió con el 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977 y considerados determinantes para la recuperación de la soberanía panameña sobre el Canal.

La nueva administradora afirmó que cada dólar gestionado por la institución le pertenece al país y prometió manejar los recursos con eficiencia, transparencia y ética.

Río Indio, el proyecto más importante del país

Espino de Marotta identificó el abastecimiento de agua como el mayor desafío de su gestión. Advirtió que la creciente variabilidad de las lluvias en la cuenca obliga a preparar al país para nuevos episodios climáticos extremos.

Recordó que la sequía llevó al Canal a reducir más de 2,700 tránsitos, además de amenazar la disponibilidad de agua para millones de personas.

“Por ello decidimos que el lago de Río Indio es, en este momento, el proyecto más importante que tiene nuestro país”, sostuvo.

La iniciativa busca garantizar el suministro para más de dos millones de panameños, mantener las operaciones de la ruta interoceánica y respaldar las principales actividades económicas y comerciales del país.

La administradora aseguró que el proyecto se desarrolla mediante el diálogo y con un alto nivel de compromiso con las familias residentes en la cuenca de Río Indio.

Puertos, energía y nuevos negocios

La estrategia institucional 2025-2035 contempla proyectos destinados a fortalecer la resiliencia del Canal, diversificar sus actividades y mejorar la posición competitiva de Panamá frente a los cambios geopolíticos y climáticos.

Entre las iniciativas mencionadas figuran proyectos energéticos, nuevas facilidades logísticas y la construcción de terminales portuarias en Corozal y Telfers.

Según Espino de Marotta, llegó el momento de que el país obtenga beneficios no solamente del tránsito de buques, sino también de las actividades económicas que pueden desarrollarse alrededor de la vía.

La hoja de ruta incluye igualmente la reducción de la huella de carbono, la transformación digital y la implementación de mejores prácticas en el modelo de servicios. La administradora reconoció que estas iniciativas exigirán niveles de disciplina y ejecución sin precedentes.

Diálogo sindical y nuevas generaciones

La nueva jefa de la ACP señaló que la eficiencia del Canal también depende de sus trabajadores y de una cultura organizacional capaz de incorporar a las nuevas generaciones.

Aseguró que la tarea no consiste en pedirles que se adapten a las antiguas formas de trabajo, sino en construir junto a ellas la institución que el país necesitará durante las próximas décadas.

También defendió el diálogo con los sindicatos, al considerar que una buena relación laboral no constituye un obstáculo para la eficiencia, sino una condición para alcanzarla.

Como ejemplo, destacó que el Canal ampliado, construido por los panameños, ya genera más ingresos que el Canal original.

Tras celebrar los primeros 25 años de administración panameña, Espino de Marotta convocó a los trabajadores a comenzar la construcción de los próximos 25 años de la vía interoceánica.

“Hace 41 años llegué para aprender. Hoy me toca dirigir, pero la convicción es exactamente la misma: servir a Panamá con honestidad, disciplina y profundo respeto a la institución”, manifestó.

La primera mujer en administrar el Canal cerró su discurso con una promesa directa al país: “Gracias, Panamá, por darme esta oportunidad. No los defraudaré. Manos a la obra”.

¿Cuáles serán las prioridades de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá?

Garantizar agua mediante Río Indio, ejecutar la estrategia 2025-2035, diversificar los negocios y administrar los recursos con transparencia, eficiencia y ética.