Ricaurte Vásquez se despide del Canal: ‘La neutralidad es la fuente de defensa de Panamá ante el mundo’

Durante el acto de toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá, el administrador saliente, Ricaurte Vásquez Morales, destacó los avances alcanzados durante sus siete años al frente de la vía interoceánica y señaló los principales desafíos que quedan para la nueva administración. Vásquez recordó que desde el inicio de su gestión planteó la necesidad de que el Canal estuviera enfocado en las personas, tanto en sus trabajadores como en las comunidades de la cuenca hidrográfica. El administrador saliente reconoció el trabajo de los más de 9,000 trabajadores del Canal y atribuyó a ellos buena parte de los resultados alcanzados durante su administración. “En este momento debo reconocer que los éxitos del canal de Panamá se deben al trabajo de más de nueve mil panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante”, afirmó.

Siete años marcados por crisis

Vásquez destacó que su administración tuvo que enfrentar un escenario marcado por diferentes situaciones que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Canal. “Tres sequías, una pandemia, dos conflictos bélicos y una situación de inestabilidad geopolítica que afecta las rutas de comercio y por supuesto afecta el canal de Panamá”, enumeró. Sin embargo, aseguró que la institución logró demostrar su capacidad para adaptarse a estos escenarios. “Pero lo que logramos demostrar a lo largo de estos siete años es la capacidad de adaptabilidad del canal de Panamá y de los panameños para enfrentar esos retos y otros”, sostuvo. Uno de los puntos centrales de su discurso fue el desafío hídrico que enfrenta Panamá y su impacto directo sobre las operaciones del Canal. “El día que fui designado, 15 de febrero de 2019, indiqué con claridad que el reto más grande que tiene Panamá es el agua”, afirmó. Vásquez sostuvo que, pese a ser un país con abundantes recursos hídricos, todavía existen tareas pendientes para administrar adecuadamente este recurso. En ese contexto, destacó el avance del proyecto de Río Indio y recordó una conversación que sostuvo con el presidente José Raúl Mulino. “Celebrando los 25 años de la transferencia del canal, el presidente Mulino me dijo, Catín, vamos a hacer ese reservorio y ponerle agua al canal, sí o sí”, relató. Vásquez aseguró que este proyecto fue puesto en marcha durante la administración que ahora culmina. El administrador saliente también destacó que cualquier solución al problema hídrico debe considerar a las comunidades que viven dentro de la cuenca hidrográfica. “No solamente el tema de agua es importante, el tema del desarrollo de una solución hídrica tiene que comenzar con la atención permanente de las comunidades que están en la cuenca y las que se ven afectadas en el desarrollo de estos proyectos”, indicó. También remarcó la responsabilidad del Canal en la preservación de los recursos naturales de la cuenca.

Neutralidad y beneficio para todos los panameños