Nepal eleva a 1.355 los muertos y mantiene casi 5.000 desaparecidos tras la riada

Nepal elevó a 1.355 la cifra de fallecidos y mantiene en 4.996 el número de desaparecidos, casi dos semanas después de la devastadora riada que arrasó varias comunidades cercanas a la frontera con el Tíbet (China).

De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), citado por la agencia EFE, el número de víctimas aumentó en 14 respecto al balance del domingo.

La magnitud de la emergencia mantiene desplegados a miles de efectivos de seguridad y equipos de rescate, que continúan recorriendo las zonas afectadas en busca de personas desaparecidas. Según la entidad, 13.396 personas han sido rescatadas hasta el momento.

Entre las personas cuyo paradero aún se desconoce hay 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. Las autoridades enfrentan además dificultades para identificar a las víctimas: hasta ahora, solo 98 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares, según el balance difundido por la autoridad nepalí.

A pesar del tiempo transcurrido desde la tragedia, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de supervivientes. En los últimos días, cuatro personas fueron encontradas con vida, entre ellas Chandrika Shrestha, de 64 años, quien permaneció durante 11 días sepultada bajo el lodo en su vivienda en Betrawati, en el distrito de Nuwakot, según EFE.

El desastre, ocurrido el 26 de agosto, provocó una extensa destrucción en diferentes distritos de Nepal y dejó comunidades incomunicadas, además de graves daños materiales.