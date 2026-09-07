Ilya Espino de Marotta previo a la toma posesión como administradora del Canal: ‘Voy a hacer lo mejor por mi país’

Ilya Espino de Marotta aseguró este lunes que trabajará para continuar fortaleciendo la proyección internacional de Panamá, minutos antes de tomar posesión como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Visiblemente emocionada, Espino de Marotta calificó la jornada como un momento trascendental para el país y agradeció las múltiples muestras de afecto y reconocimiento recibidas desde el 21 de mayo, cuando fue designada para ocupar el cargo más importante de la vía interoceánica. “Que tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por mi país, como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, expresó ante los medios de comunicación antes de ingresar al acto oficial. La nueva administradora confirmó que comenzará a ejercer sus funciones inmediatamente después de la ceremonia. Al ser consultada sobre cuándo iniciaría formalmente su labor, respondió: “Por supuesto, es un día laboral, así que después de la ceremonia, a la oficina”.

Una fecha marcada por los Tratados Torrijos-Carter