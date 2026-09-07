Ilya Espino de Marotta previo a la toma posesión como administradora del Canal: ‘Voy a hacer lo mejor por mi país’

Ilya Espino de Marotta aseguró este lunes que trabajará para continuar fortaleciendo la proyección internacional de Panamá, minutos antes de tomar posesión como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Visiblemente emocionada, Espino de Marotta calificó la jornada como un momento trascendental para el país y agradeció las múltiples muestras de afecto y reconocimiento recibidas desde el 21 de mayo, cuando fue designada para ocupar el cargo más importante de la vía interoceánica.
“Que tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por mi país, como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, expresó ante los medios de comunicación antes de ingresar al acto oficial.
La nueva administradora confirmó que comenzará a ejercer sus funciones inmediatamente después de la ceremonia. Al ser consultada sobre cuándo iniciaría formalmente su labor, respondió: “Por supuesto, es un día laboral, así que después de la ceremonia, a la oficina”.
La toma de posesión de Ilya Espino de Marotta coincide con la conmemoración del 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977.
La administradora destacó el simbolismo de asumir el liderazgo de la vía interoceánica precisamente durante esta fecha histórica.
“Es un día espectacular para celebrar esta toma de posesión. Hoy también reconocemos el 49 aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter”, manifestó.
Los acuerdos sentaron las bases para la transferencia progresiva de la vía acuática a manos panameñas, proceso que culminó el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, Panamá ha gestionado el Canal durante más de 25 años.
Espino de Marotta expresó su deseo de que la vía interoceánica mantenga su exitosa trayectoria y continúe impulsando el posicionamiento del país ante el mundo.
“Un Canal tan exitoso como lo hemos tenido por 25 años, y que siga potenciando a este país a nivel internacional”, señaló.
Con una carrera de 41 años dentro de la ACP, Ilya Espino de Marotta asume la responsabilidad de dirigir uno de los activos estratégicos más importantes de Panamá y del comercio marítimo mundial.
¿Qué prometió Ilya Espino de Marotta al asumir la administración del Canal de Panamá?
La ingeniera aseguró que dará lo mejor por el país, iniciará labores inmediatamente y trabajará para mantener el éxito y la proyección internacional de la vía interoceánica.
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