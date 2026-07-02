Trump invoca a Roosevelt con IA para cuestionar la entrega del Canal de Panamá: ‘China está tomando control’

La ceremonia estuvo dedicada a exaltar la figura de <b>Theodore Roosevelt</b>, considerado uno de los presidentes más influyentes de la historia estadounidense.<b>Trump </b>recorrió la nueva biblioteca, de unos 96.000 pies cuadrados, conversó con la representación digital del exmandatario y anunció una subvención federal de 750.000 dólares para apoyar el primer año de funcionamiento del museo.Más tarde pronunció un discurso de aproximadamente una hora, en el que aseguró que <b>Roosevelt </b>fue uno de los personajes históricos que más ha admirado.'Muchos dirán que su mayor legado fueron los parques nacionales. Otros señalarán distintas facetas de su presidencia. <b>Pero él construyó el Canal de Panamá</b>', expresó.