Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 7 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este lunes 7 de septiembre lluvias y aguaceros de variada intensidad en distintos sectores del país, principalmente durante las primeras horas del día y en horas de la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros en zonas marítimas que podrían generar lluvias de ligeras a fuertes, además de ráfagas puntuales en las costas y tierra firme de Guna Yala, Colón, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé, con mayor probabilidad en estas dos últimas regiones.

Para la tarde se prevén nublados y episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, principalmente en Colón, el oeste de Guna Yala y Bocas del Toro. Durante la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

En el Pacífico, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el Golfo de Panamá, algunos de los cuales podrían ingresar a sectores de Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste y el suroriental de la península de Azuero.

Asimismo, se prevén nublados con lluvias dispersas en las tierras altas de Chiriquí durante la mañana.

En horas de la tarde, los aguaceros de moderados a fuertes, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, tendrán mayor presencia sobre Coclé, Veraguas Centro, Darién, las comarcas Emberá y, especialmente, la Región Metropolitana. En el resto de la vertiente del Pacífico también podrían registrarse lluvias y chubascos aislados que se extenderían hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 24.5 °C, mientras que en las montañas y la Cordillera Central oscilarán entre 11 °C y 16 °C.

Las máximas alcanzarán entre 28 °C y 31.5 °C, con valores más bajos en la Cordillera Central, donde se esperan temperaturas de 16 °C a 19 °C.

Los vientos serán inicialmente del oeste, sur o variables, con velocidades de hasta 15 km/h. Durante la tarde cambiarán a componentes noroeste y norte, con velocidades inferiores a 20 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas durante las tormentas.

El IMHPA también indicó que los índices máximos de radiación UV-B serán de moderados a altos sobre el territorio nacional y de altos a muy altos en las zonas marítimas.

Ante la posibilidad de tormentas y ráfagas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).