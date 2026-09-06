Piscina de Albrook: las cuentas detrás de una obra de $7,6 millones

Una controvertida licitación del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), que pone sobre la mesa más de $7,6 millones para remodelar la piscina de Albrook, se prepara para ser reactivada seis meses después de su abrupta cancelación, y sin esclarecer las dudas que la frenaron: la cuantía, referencia, ni aspectos técnicos. El precio de referencia de la obra contrasta con proyectos similares en Panamá y la región, que van desde $500 mil hasta los $3 millones, además de los cuestionamientos técnicos y que fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ante un reclamo sobre las condiciones del pliego. Una de las empresas interesadas confirmó que la semana pasada se realizó la visita al sitio y que esta semana se estarían reuniendo para la homologación de la obra. El nuevo acto público aparece en Panamá Compra desde el 28 de agosto. El director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, señaló la importancia de la rehabilitación de la piscina de Albrook y que se trabaja en la licitación de la misma “después de varios intentos donde hubo impugnaciones y reclamos del pliego”, dijo durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el pasado 3 de septiembre

Por ejemplo, Geopools Panama, S.A., y otros participantes en la homologación del acto, reclamaron que uno de los requisitos establecidos por Pandeportes: era que la experiencia en diseño debía ser certificada exclusivamente por federaciones afiliadas a World Aquatics, organismo rector internacional encargado de regular los deportes acuáticos en todo el mundo. Para la DGCP, esta condición restringía la participación y afectaba la libre competencia. La entidad ordenó adoptar medidas correctivas para permitir que la experiencia pudiera ser acreditada mediante otros organismos profesionales. Pandeportes no corrigió el pliego para retomar la licitación y en su lugar optó por cancelar el acto público. El expediente quedó “cancelado” sin despejar estas inquietudes.

Un precio que carece de explicaciones

Los $7,6 millones que Pandeportes fijó como precio de referencia para remodelar y equipar la piscina de Albrook marcan una diferencia considerable frente al costo de otras infraestructuras acuáticas desarrolladas por la propia institución en administraciones anteriores. A su vez, otra piscina con características olímpicas similares, como la que administra Ciudad del Saber, con 50 metros de largo, fue reedificada por medio millón de dólares al ser entregada en 2023. Esta piscina fue construida 20 años antes que la de Albrook durante la ocupación estadounidense en Panamá y su reciente restauración incluyó los sistemas electromecánicos de la piscina, así como acabados y remozamiento de áreas como el gacebo y los baños.

Asimismo, en el gobierno pasado construyó el complejo deportivo de Paraíso, en el corregimiento de Ancón que incluyó, entre otros trabajos la adecuación de la cancha de tenis y el gimnasio multiuso, la remodelación de la piscina, con instalación de luminarias, graderías y un nuevo techo, por $3 millones. A día de hoy, costaría unos $3,1 millones. Otros ejemplos son la Piscina Olímpica de David, en la provincia de Chiriquí, también de 50 metros de largo por 25 metros de ancho, fue diseñada y construida desde cero en 2018 por un precio de $6,6 millones tras cinco adendas. Si esta obra se construyera en 2026, costaría $8,7 millones, al estimar el efecto de la inflación.

Es decir que la adecuación de la piscina de Albrook costará más que la de David que se hizo desde cero. De igual manera, el monto de Albrook es más del doble de los trabajos de la piscina Adán Gordón realizados en 2016, en la ciudad capital, con medidas similares: 50 metros de largo por 22 metros de ancho. En esta última hubo que hacer una demolición de la estructura existente y construir una nueva piscina, con un presupuesto de unos $3 millones, actualmente tendría un valor de $4,1 millones. La Decana consultó al director de Pandeportes, sobre el sustento del costo de la licitación, al cierre de esta edición no respondió. Por su parte, la expresidenta de la Federación de Natación de Panamá, Silka Acosta, señaló que $1 millón sería suficiente para rehabilitar la piscina. “Si lo hacen como debe ser, más o menos $1 millón se iría en esa piscina. Una vez, un proyecto como este iba a hacerse. Era la piscina de natación, hacer la fosa de clavados y una para entrenamiento de niños pequeños y era $1 millón lo que se presupuestaba”, expresó Acosta a este diario. De acuerdo a la experta, al igual que las remodelaciones proyectadas por Pandeportes, estas otras piscinas contenían las especificaciones técnicas requerida por World Aquatics.

Ejemplos regionales

Pero la diferencia resulta aún más llamativa cuando el precio de referencia de Albrook se contrasta con proyectos similares en otros países de América Latina. En Costa Rica, la construcción de la piscina olímpica y áreas complementarias del Bicentenario, en Pérez Zeledón, en 2020 implicó una inversión equivalente a $1,1 millones. Es decir, el monto planteado para remodelar la de Albrook es casi siete veces superior a la nueva que se construyó en la vecina Costa Rica. Si la piscina costarricense fuera realizada a día de hoy tendría un valor de $1,4 millones. En México, uno de los referentes regionales en natación, la remodelación integral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, en Ciudad de México, en 2017 tuvo un costo equivalente s $769 mil. En 2026, esta construcción sería de $1 millón, es decir, el 13% de lo que cuesta rehabilitar la de Albrook.

No cumplía con especificaciones técnicas

Durante la reunión de homologación del proceso anterior, las empresas cuestionaron las especificaciones del pliego, entre ellas la incorporación de una torre de saltos de alta competencia, toda vez que Panamá cuenta con menos de 15 atletas de clavados. Además, ya dispone de una fosa apta para esta disciplina en el Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada, en Juan Díaz, distrito de Panamá. También se objetó el uso de estructuras de hormigón, debido a que, según lo planteado durante la homologación, podrían dificultar el cumplimiento de las tolerancias exigidas por World Aquatics. Expertos consultados por La Estrella de Panamá consideran que la torre de saltos resulta innecesaria frente a la existencia de otra instalación en Juan Díaz. A su vez, pusieron en duda la calidad de las estructuras de hormigón exigidas y advirtieron que el diseño debía revisarse para garantizar el cumplimiento de las normas de World Aquatics. A pesar de las sugerencias, tampoco se estimaron en el pliego de cargos.

Por su parte, el nadador olímpico Diego Castillo, señaló a La Decana que el accionar de la entidad deportiva ante la decadencia de la piscina de Albrook demuestra la falta de planificación. “Lastimosamente esta piscina ha sido víctima de la gestión reactiva y no de la gestión planificada. Esta es una piscina de uso público, de entrenamiento, para bañistas, para niños, para la ciudadanía”, dijo. Asimismo, indicó que esta no es la única piscina con este problema, sino que otras en el país tampoco son intervenidas hasta que llegan a dañarse, afectando a los clubes de natación y atletas que utilizan las instalaciones para entrenar.

Proyectos paralizados

La caída de la licitación de la piscina de Albrook no parece ser un episodio aislado. Una revisión de los registros de contratación de Pandeportes por Panama Compra muestra que, durante la actual administración, al menos 13 proyectos relevantes de infraestructura deportiva han terminado cancelados, algunos después de cuestionamientos sobre sus pliegos y especificaciones técnicas. El patrón se repite: procesos millonarios que avanzan hasta la etapa de contratación, pero que terminan retirándose para corregir, reformular o reevaluar las condiciones técnicas antes de poder adjudicarse. Entre los proyectos más cuantiosos que han sido cancelados se encuentran el diseño, construcción y equipamiento del Polideportivo de La Pintada, en la provincia de Coclé por un precio de referencia de $5,1 millones.