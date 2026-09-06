La salida de Panamá del Parlacen: una propuesta que vuelve a la Asamblea

La posibilidad de que se convoque a un plebiscito para que los panameños decidan si quieren que Panamá permanezca o se retire del Parlamento Centroamericano (Parlacen) vuelve al tapete. El diputado Neftalí Zamora presentó nuevamente un anteproyecto de ley que busca realizar una consulta pública.

“Convóquese a un plebiscito a nivel nacional con el objeto de que los ciudadanos de la República de Panamá respondan, mediante su voto afirmativo o negativo en una boleta de votación, a la siguiente consulta: ¿Está de acuerdo con que la República de Panamá permanezca en el Parlamento Centroamericano?”, señala el anteproyecto de ley presentado la semana pasada ante el pleno de la Asamblea Nacional.

La propuesta contempla que el Tribunal Electoral será el responsable de fijar la fecha para realizar el plebiscito, en caso de que la iniciativa prospere, sea aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo. “El Tribunal Electoral convocará, organizará, reglamentará, financiará y dirigirá la celebración del plebiscito...”, señala la iniciativa.

Es la segunda vez que el diputado Zamora presenta esta propuesta. La primera fue presentada en julio del año pasado, pero la Comisión de Gobierno, que en ese momento era presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, no prohijó el anteproyecto de ley, por lo que no prosperó.

Ahora, Zamora, quien no forma parte de la bancada de Vamos, vuelve a presentar la propuesta, esta vez con la Comisión de Gobierno presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson. El diputado Zamora espera que, en esta ocasión, la iniciativa sea incluida en el orden del día.

En la exposición de motivos del anteproyecto de ley, el diputado Zamora plantea las razones para someter a los panameños a una consulta con el fin de decidir si el país debe abandonar el organismo regional. Entre ellas menciona la inmunidad, los costos para el Estado y la ausencia de resultados tangibles de la labor de los diputados del Parlacen.

Para el diputado Zamora, la inmunidad de la que gozan los diputados “históricamente ha conducido a ralentizar procesos penales y entorpecer investigaciones”.

El Estado realiza un aporte anual de $2,322,069 al Parlacen, de acuerdo con documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores citados por el diputado Zamora en la exposición de motivos. Sin embargo, los resultados que Panamá ha obtenido por permanecer en el Parlacen son, según el diputado, desconocidos.

“La participación de Panamá en el Parlamento Centroamericano no es necesaria para negociar ni realizar acuerdos internacionales, ni tampoco es necesaria para mantener la integración regional que actualmente ya goza Panamá en Centroamérica y que continúa fortaleciendo con sus esfuerzos diplomáticos”, consideró el diputado.

Otro de los aspectos que cuestiona Zamora es que el Parlacen emite resoluciones no vinculantes sobre asuntos políticos, entre otros temas, que son elevadas al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). “En ese sentido, las resoluciones que se convienen en el Parlamento Centroamericano no son excluyentes ni necesarias para las negociaciones y acuerdos bilaterales o multilaterales que convenga Panamá dentro del Sistema de la Integración Centroamericana”, recalcó.

No es la primera vez que Panamá intenta salir del Parlacen. En 2009, la Asamblea Nacional aprobó una ley para retirar a Panamá del organismo, pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma.

Para el diputado Zamora, la Corte aclaró en el fallo que su pronunciamiento no analizaba la eficacia ni la conveniencia de que el país participara en el organismo regional, sino que se limitaba a examinar la viabilidad constitucional del mecanismo utilizado por Panamá para retirarse del Parlacen.

La propuesta del diputado Zamora contempla que el resultado del plebiscito no sea vinculante, de modo que no presente vicios de inconstitucionalidad, pero sí constituya un ejercicio democrático y transparente que permita a la Presidencia de la República conocer con claridad la voluntad soberana del pueblo sobre si Panamá debería permanecer o retirarse del Parlacen.