Ricaurte Vásquez defiende la neutralidad del Canal: ‘Ese andamiaje jurídico debe mantenerse

Suiza y Portugal se encuentran en proceso de adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, adelantó este jueves el vicepresidente de Asesoría Jurídica de la vía interoceánica, Agenor Correa, durante su ponencia en el primer día del Congreso Internacional de Derecho del Canal.

El encuentro, que concluye hoy en el Panama Convention Center, reúne a altos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) —entre ellos el administrador Ricaurte Vásquez y la subadministradora Ilya Marotta, designada líder de la institución para el periodo 2026-2033—, además de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destacadas personalidades como el miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores Adolfo Ahumada —negociador de los Tratados Torrijos-Carter— y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Correa resaltó este hecho agregando que la adhesión suiza y portuguesa al Tratado de Neutralidad robustece el documento ya que, entre más países se sumen a él, se reconoce aún más la neutralidad permanente del Canal de Panamá. Austria se convirtió el pasado 27 de mayo en la nación más reciente en anunciar su adhesión a uno de los documentos que sustentan el andamiaje jurídico bajo el que funciona una de las vías interoceánicas más importantes del mundo.

A la neutralidad del Canal de Panamá también se refirió el administrador del Canal. Vásquez enfatizó en que la neutralidad del Canal está consagrada en un documento que forma parte de su ordenamiento jurídico, y a la vez, de la jurisprudencia de otros estados, incluyendo Estados Unidos. Además remarcó que la autonomía de la ACP está dispuesta para servir mejor a Panamá, no para abstraerse del país.

“El debate contemporáneo en torno a la neutralidad y su alcance nos llevó con acierto a consultar [el derecho del Canal] y recibir este congreso”, dijo Vásquez sobre la razón de ser de este congreso ideado para divulgar y debatir información relacionada al conjunto de normativas sobre las que se asientan las operaciones del Canal de Panamá.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Vásquez aseguró que en el contexto de los múltiples retos que enfrenta la vía interoceánica – como las crisis geopolíticas y el cambio climático – el andamiaje jurídico del Canal de Panamá basado, entre otros documentos, en su Título Constitucional, los Tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad, así como las normativas bajo las que se rige actualmente la ACP.

“La genialidad del andamiaje jurídico es su flexibilidad y amplitud. Ante los retos que tenemos ahora y que tendremos en el futuro, ese andamiaje jurídico debe mantenerse. No solamente hay que educar a los ciudadanos para que los panameños conozcamos ese conjunto de normas que rigen la operación del Canal, porque solamente conociendo esa estructura jurídica y entendiendo las razones por las que fue creada de esa manera podemos aprender y, con ese conocimiento, defender, de ser posible, si existiese alguna amenaza en este sentido. La ACP, en este momento, es una entidad que sigue funcionando muy bien y es motivo de respeto internacional, además de tener un capital reputacional a nivel mundial único como no lo tiene ninguna otra institución de este país”, expresó Vásquez a este diario.

Por su lado, el ministro del Canal José Ramón Icaza reivindicó el espíritu original de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 permaneciendo abierto y accesible al tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en condiciones de plena igualdad, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

“Este principio no es una referencia histórica distante; es una norma vigente y viva, que continúa recibiendo el respaldo de la comunidad internacional y que reafirma el carácter del Canal como una vía al servicio del mundo bajo la responsabilidad soberana de Panamá”, subrayó Icaza, poniendo el acento en que la protección constitucional al Canal es una muestra de que la vía interoceánica “no es únicamente una realidad operativa, sino también una institución fundamental de nuestro país, protegida por el más alto nivel normativo, que consolida su continuidad, estabilidad y servicio permanente”.