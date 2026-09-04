Administración del Canal de Panamá entregará en enero de 2027 el Estudio de Impacto Ambiental de río Indio

La administradora encargada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, anunció que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría 3 del proyecto río Indio será presentado al Ministerio de Ambiente en enero de 2027, paso clave para iniciar la licitación de la presa. Destacó que se trata de una obra estratégica para garantizar la seguridad hídrica del país y la sostenibilidad de la vía interoceánica. Espino de Marotta recordó que la junta directiva del Canal aprobó el proyecto en enero de 2025, y subrayó que no puede esperar más tiempo: “El proyecto de río Indio no puede esperar”, afirmó.

Un lago estratégico

El proyecto contempla la creación de un lago con una extensión de 4,600 hectáreas, equivalente al 8% de la cuenca del Canal. En términos comparativos, será una décima parte del lago Gatún y ligeramente más pequeño que el lago Alajuela. La zona dejó de ser cuenca hidrográfica en 2006, pero en 2024, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), volvió a ser reconocida como parte del sistema hídrico del Canal. Este cambio jurídico abrió la puerta para retomar los planes de aprovechamiento de río Indio como fuente de agua para la operación de la vía y el consumo humano.

Diálogo con comunidades locales: el reto

La administradora reconoció que el mayor desafío ha sido el diálogo con las comunidades locales, muchas de ellas remotas y con poca relación previa con el Canal. “Al principio hubo mucho rechazo porque no nos conocían y desconfiaban”, explicó. Para superar esa barrera, el Canal realizó un censo socioeconómico durante un año y medio, con el fin de conocer las necesidades de los habitantes y diseñar un plan de reasentamiento. Posteriormente, se organizaron 200 reuniones en nueve meses con las 38 comunidades que deberán ser reubicadas, siguiendo la Norma 5 de la Corporación Financiera Internacional, que establece siete pilares de participación comunitaria. Aunque el Canal cuenta con los fondos necesarios para financiar el proyecto en su totalidad, Espino de Marotta destacó que aplicar estándares internacionales robustos es una garantía para las comunidades de que el proceso será transparente y respetuoso de sus derechos.

Estudio ambiental

El Canal ya había realizado una línea base ambiental en 2017 y 2019, la cual está siendo actualizada para sustentar el estudio de impacto ambiental. Este documento será presentado a MiAmbiente en enero de 2027. Además, se llevarán a cabo foros públicos en las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste, donde se socializarán los alcances del proyecto y se recogerán las inquietudes de la población.

‘Súper Niño’

Espino de Marotta advirtió que el 2026 estará marcado por un fenómeno de “súper Niño”, lo que obligó al Canal a aplicar restricciones de calado. Indicó que “este jueves 3 de septiembre entró la restricción de calado a 48 pies, bajando de 50. Ya estamos empezando”. La administradora anticipó que en el verano de 2027 habrá restricciones de tránsito, debido a que entre enero y mayo no se registran lluvias. “Estamos siendo responsables con el agua. Lo que estamos haciendo es que el lago aguante todo hasta diciembre”, explicó. Recordó que el año más seco del Canal fue 1997, cuando se pidió a la industria reducir carga por los bajos niveles de los lagos. El segundo año más seco fue 2015, seguido por 2019 y 2023, cuando incluso se redujo el tránsito de buques por dos meses.

ACP pospone ajuste de calado para neopanamax

La Autoridad del Canal de Panamá decidió posponer hasta nuevo aviso la reducción del calado máximo autorizado para los buques neopanamax, que se mantendrá en 48 pies, tras una nueva evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas. La reducción a 47.5 pies estaba prevista para entrar en vigor el 1 de octubre de 2026. Sin embargo, la ACP informó este viernes que mantendrá el calado vigente. De acuerdo con la administración del Canal, la decisión permitirá a sus clientes contar con mayor continuidad para la planificación de sus viajes y la programación de sus buques. La ACP señaló además que mantener el calado actual responde a su compromiso de atender oportunamente las condiciones cambiantes y las necesidades de sus clientes, sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de las operaciones del Canal. La administración indicó que continuará evaluando las condiciones hídricas y que notificará con la debida antelación cualquier cambio futuro que pueda afectar los requisitos de calado de los buques. Este monitoreo permanente, agregó, forma parte del compromiso del Canal de Panamá de ofrecer a sus clientes un servicio confiable, predecible y eficiente.

Próximos pasos

Una vez entregado el estudio y cumplidos los procesos de consulta, el Canal podrá iniciar la licitación de la presa de río Indio, infraestructura clave para asegurar el suministro de agua en el futuro. Espino de Marotta enfatizó que el éxito del proyecto dependerá no solo de la ingeniería y la inversión, sino también de la confianza construida con las comunidades: “Tenemos que ganarnos esa confianza, y lo estamos haciendo con presencia constante y diálogo abierto”.