Contrataciones Públicas frena licitación por $39.3 millones de la AAUD

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público convocado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para contratar, por 84 meses, el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos en la Zona 4 del distrito de Panamá, cuyo valor de referencia asciende a $39,357,216.15.

La decisión consta en la Resolución N.° DS-DF-1675-2026, emitida el 26 de agosto de 2026, a raíz de un reclamo presentado por la empresa Recursos Management Corporation, S.A. contra el pliego de cargos.

Luego de analizar los argumentos del reclamante, la DGCP determinó que el documento contenía deficiencias que podían afectar la claridad del proceso, la igualdad entre los proponentes y la adecuada elaboración de las ofertas.

Por ello, ordenó suspender el acto público y aplicar medidas correctivas al pliego de cargos antes de continuar con la contratación.

Requisitos técnicos bajo revisión

Uno de los puntos aceptados por la DGCP corresponde al requisito relacionado con la idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

La empresa reclamante cuestionó que se exigiera este requisito en una contratación cuyo objeto consiste en servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos, y no en una obra de ingeniería o arquitectura.

La DGCP coincidió con el reclamo y determinó que este requisito no aplica al objeto de la contratación.

Otro de los puntos cuestionados fue la experiencia técnica exigida a los proponentes.

El pliego utilizaba la expresión “recolección y/o traslado y disposición final”, una redacción que, según la DGCP, genera dudas sobre el alcance de la experiencia que deben acreditar las empresas interesadas.

La autoridad ordenó a la AAUD precisar si los proponentes deben demostrar experiencia en todas las actividades —recolección, traslado y disposición final— o si basta con acreditar experiencia en alguna de ellas.