Contrataciones Públicas frena licitación por $39.3 millones de la AAUD

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público convocado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para contratar, por 84 meses, el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos en la Zona 4 del distrito de Panamá, cuyo valor de referencia asciende a $39,357,216.15.
La decisión consta en la Resolución N.° DS-DF-1675-2026, emitida el 26 de agosto de 2026, a raíz de un reclamo presentado por la empresa Recursos Management Corporation, S.A. contra el pliego de cargos.
Luego de analizar los argumentos del reclamante, la DGCP determinó que el documento contenía deficiencias que podían afectar la claridad del proceso, la igualdad entre los proponentes y la adecuada elaboración de las ofertas.
Por ello, ordenó suspender el acto público y aplicar medidas correctivas al pliego de cargos antes de continuar con la contratación.
Requisitos técnicos bajo revisión
Uno de los puntos aceptados por la DGCP corresponde al requisito relacionado con la idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
La empresa reclamante cuestionó que se exigiera este requisito en una contratación cuyo objeto consiste en servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos, y no en una obra de ingeniería o arquitectura.
La DGCP coincidió con el reclamo y determinó que este requisito no aplica al objeto de la contratación.
Otro de los puntos cuestionados fue la experiencia técnica exigida a los proponentes.
El pliego utilizaba la expresión “recolección y/o traslado y disposición final”, una redacción que, según la DGCP, genera dudas sobre el alcance de la experiencia que deben acreditar las empresas interesadas.
La autoridad ordenó a la AAUD precisar si los proponentes deben demostrar experiencia en todas las actividades —recolección, traslado y disposición final— o si basta con acreditar experiencia en alguna de ellas.
La DGCP también encontró inconsistencias en el requisito relacionado con los estados financieros de los proponentes.
El pliego establecía que determinados índices financieros se calcularían como un promedio de los años 2024 y 2025. Sin embargo, las fórmulas incluidas en el documento sumaban los valores correspondientes a ambos períodos en lugar de calcular un promedio.
La resolución también identificó un error en la fórmula utilizada para determinar el capital de trabajo.
De acuerdo con el análisis de la DGCP, la fórmula contemplaba una resta entre los pasivos corrientes de 2024 y 2025, cuando debía utilizar una suma para calcular correctamente el indicador establecido.
La AAUD deberá corregir las fórmulas y explicar de manera clara la metodología que utilizará para evaluar los estados financieros de los participantes.
¿Qué años se tomarán en cuenta?
Otro de los problemas detectados está relacionado con los períodos que la AAUD utilizará para evaluar la facturación anual de los proponentes.
Mientras una parte del pliego menciona los años 2024 y 2025, una tabla de ponderación incluida en el documento señala los años 2023 y 2024.
La DGCP consideró que esta diferencia genera una inconsistencia que debe corregirse.
La AAUD tendrá que unificar la información y establecer con claridad cuáles serán los años que se tomarán en cuenta para evaluar la facturación de las empresas.
DGCP ordena revisar precio de referencia
Uno de los aspectos de mayor impacto económico corresponde al precio de referencia de la contratación.
La empresa reclamante cuestionó que la AAUD estableciera un precio de $47.95 por tonelada, inferior a los $57 utilizados como referencia en una convocatoria anterior.
Según el reclamo, la reducción no contaba con una justificación objetiva y verificable suficiente. También se cuestionó que la entidad utilizara como referencia la propuesta más baja de un proceso anterior en lugar de realizar un análisis de mercado más amplio.
La empresa también planteó dudas sobre el componente logístico utilizado para sustentar el nuevo precio.
El pliego contempla que los proponentes puedan utilizar la Estación de Transferencia o trasladar los residuos hasta el Relleno Sanitario de Cerro Patacón. Sin embargo, según el reclamo, el cálculo del precio de referencia no reflejaba de forma suficiente los costos asociados a ambas alternativas.
La DGCP aceptó los argumentos y ordenó a la AAUD realizar un análisis más completo para determinar el precio de referencia.
Para ello, la entidad deberá considerar distintas fuentes, entre ellas estudios previos, precios de mercado y contrataciones históricas, además de las condiciones actuales del servicio.
También deberá tomar en cuenta las alternativas de disposición final contempladas en el proceso y sustentar nuevamente el precio establecido.
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