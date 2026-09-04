Jueza Santamaría no admite aprehensión de apartamento de Carrizo y Fiscalía apela

La jueza Karolina Santamaría no admitió este viernes 4 de septiembre la solicitud de aprehensión de un apartamento en Costa del Este del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien se mantiene en detención domiciliaria por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado.

Santamaría indicó que la solicitud de secuestro del bien no reunía las condiciones establecidas en el artículo No. 351 del Códgio Penal de Panamá.

Carrizo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia.

Debido a esa decisión de la jueza la Fiscalía Anticorrupción presentó una apelación, cuya audiencia fue fijada para este 23 de septiembre a las 2:00 p.m. en la sala número dos del sistema penal acusatorio.

Por su lado, el abogado defensor de Carrizo, Roberto Moreno, cuestionó la tarde de este viernes la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en relación con el apartamento.

Moreno sostuvo que la Fiscalía afirma que el apartamento está relacionado con la investigación y emitió una orden de aprehensión y remitió una nota al Registro Público para que esta fuera ejecutada. Sin embargo, afirmó que para llevar adelante esa actuación era necesaria la autorización de un juez de garantías.

“La Fiscalía tenía que tener la autorización de un juez de garantía”, afirmó el abogado.

Durante la audiencia, explicó Moreno, la defensa planteó que el apartamento fue adquirido antes de que Carrizo ocupara un cargo como funcionario público.

El abogado argumentó que, desde la perspectiva de la defensa, el delito de enriquecimiento injustificado debe analizarse en función del período en que una persona ejerce como funcionario público.

“Ese apartamento es anterior a que el señor Carrizo fuera funcionario público”, señaló Moreno, quien agregó que el inmueble incluso habría sido declarado por Carrizo al momento de presentar la documentación patrimonial correspondiente.

Según el defensor, Carrizo informó en su declaración de bienes sobre la existencia del apartamento, además de otros bienes y una fundación.

Carrizo deberá comparecer este lunes 7 de septiembre, a las 8:30 a.m. en Plaza Ágora, a una audiencia de acusación dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

La diligencia se desarrollará en el Sistema Penal Acusatorio y corresponde a la fase intermedia del proceso, etapa en la que la Fiscalía Superior Anticorrupción presentará formalmente su escrito de acusación y anunciará los elementos probatorios con los que pretende sustentar su teoría del caso.

La defensa de Carrizo también tendrá la oportunidad de presentar y anunciar las pruebas que utilizará para controvertir los señalamientos del Ministerio Público.