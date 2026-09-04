Trabajos del Idaan por el Cuarto Puente afectarán el suministro de agua en estos sectores

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este sábado 5 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m., se realizarán trabajos de interconexión de líneas de agua potable de 20 y 10 pulgadas en el área del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las labores estarán a cargo del personal de Proyectos Especiales del Idaan y se desarrollarán específicamente entre las pilas E13 y E15 del proyecto.

De acuerdo con la entidad, estos trabajos forman parte del proyecto “Reubicación de sistemas de agua potable”, que busca adecuar las líneas existentes debido a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Durante la ejecución de los trabajos, el suministro de agua potable podría registrarse de manera irregular en sectores como Balboa, calle Tabernilla, La Boca y áreas aledañas.

El Idaan recomendó a los residentes de estas zonas tomar las previsiones necesarias ante posibles variaciones en el servicio mientras se desarrollen las labores.