El ‘sí’ de De la Espriella impulsa la interconexión eléctrica entre Panamá, Colombia y Ecuador

Panamá y Ecuador acordaron impulsar la ampliación del proyecto de interconexión eléctrica regional hasta Ecuador, durante el encuentro bilateral que sostuvieron los presidentes José Raúl Mulino y Daniel Noboa en Guayaquil.
La iniciativa contempla extender oficialmente hasta Ecuador el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, con el propósito de aprovechar el potencial de generación eléctrica de Panamá y fortalecer la integración energética regional.
Durante la reunión se incorporó vía telefónica el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, quien manifestó su respaldo a la iniciativa de interconexión eléctrica regional.
El encuentro entre Mulino y Noboa también abrió la puerta a una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y económicas entre Panamá y Ecuador, con acuerdos orientados a ampliar el intercambio comercial, fortalecer la cooperación en materia de seguridad y facilitar la movilidad humana.
En materia económica, los mandatarios destacaron la suscripción de los Términos de Referencia para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial.
Según lo acordado, este instrumento busca diversificar el intercambio comercial, generar nuevas oportunidades de mercado para los sectores productivos de ambos países y consolidar una integración económica complementaria.
Los presidentes expresaron su disposición a promover inversiones y fortalecer el comercio bilateral, mediante la apertura de nuevos mercados y una mayor cooperación entre los sectores productivos de Panamá y Ecuador.
La seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico también ocuparon un lugar central en las conversaciones.
Mulino y Noboa destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y regional para enfrentar las redes vinculadas al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, con el objetivo de proteger la seguridad y estabilidad de ambas sociedades.
Los mandatarios valoraron además los avances en la implementación de los compromisos asumidos durante la reunión de alto nivel de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), celebrada en Panamá en agosto de 2026, en el contexto de la Cumbre Escudo de las Américas, donde asistieron entre otros funcionarios de alto nivel como el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
Durante el encuentro también se acordó promover una movilidad humana ordenada, regular y segura.
Para ello, Panamá y Ecuador fortalecerán la cooperación mediante la suscripción de un Acuerdo Interinstitucional de Intercambio de Información Migratoria entre el Ministerio del Interior de Ecuador y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
El presidente Noboa, por su parte, agradeció a Mulino la suscripción del Decreto Ejecutivo 16 del 31 de agosto de 2026, mediante el cual Panamá incorporó oficialmente a Ecuador dentro del régimen de países amigos.
Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de mantener y ampliar los espacios de diálogo y cooperación para desarrollar nuevas iniciativas conjuntas y avanzar hacia una región más segura, estable y próspera.
A la reunión participaron, por Panamá, la primera dama Maricel de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Jorge Vallarino, de la Autoridad del Canal de Panamá; y el embajador panameño en Ecuador, Alfredo Montaner.
Por Ecuador estuvieron presentes la primera dama, Lavinia Valbonesi; el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury; el ministro del Interior, John Reimberg; la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sahira Moya; y el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros