El ‘sí’ de De la Espriella impulsa la interconexión eléctrica entre Panamá, Colombia y Ecuador

Panamá y Ecuador acordaron impulsar la ampliación del proyecto de interconexión eléctrica regional hasta Ecuador, durante el encuentro bilateral que sostuvieron los presidentes José Raúl Mulino y Daniel Noboa en Guayaquil. La iniciativa contempla extender oficialmente hasta Ecuador el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, con el propósito de aprovechar el potencial de generación eléctrica de Panamá y fortalecer la integración energética regional. Durante la reunión se incorporó vía telefónica el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, quien manifestó su respaldo a la iniciativa de interconexión eléctrica regional. El encuentro entre Mulino y Noboa también abrió la puerta a una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y económicas entre Panamá y Ecuador, con acuerdos orientados a ampliar el intercambio comercial, fortalecer la cooperación en materia de seguridad y facilitar la movilidad humana.

El acuerdo comercial entre Panamá y Ecuador

En materia económica, los mandatarios destacaron la suscripción de los Términos de Referencia para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial. Según lo acordado, este instrumento busca diversificar el intercambio comercial, generar nuevas oportunidades de mercado para los sectores productivos de ambos países y consolidar una integración económica complementaria. Los presidentes expresaron su disposición a promover inversiones y fortalecer el comercio bilateral, mediante la apertura de nuevos mercados y una mayor cooperación entre los sectores productivos de Panamá y Ecuador.

Cooperación contra el crimen organizado

La seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico también ocuparon un lugar central en las conversaciones. Mulino y Noboa destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y regional para enfrentar las redes vinculadas al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, con el objetivo de proteger la seguridad y estabilidad de ambas sociedades. Los mandatarios valoraron además los avances en la implementación de los compromisos asumidos durante la reunión de alto nivel de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), celebrada en Panamá en agosto de 2026, en el contexto de la Cumbre Escudo de las Américas, donde asistieron entre otros funcionarios de alto nivel como el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Acuerdo sobre intercambio de información migratoria