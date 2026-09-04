Alcaraz se frustra ante Wu pero ya está en octavos

Frustrado a ratos y tras pasar un bache en el segundo set, el español Carlos Alcaraz batió este viernes en tres sets al chino Yibing Wu para avanzar a octavos de final en el Abierto de Estados Unidos y sumar su 17ª victoria consecutiva en un torneo de ‘Grand Slam’.

Alcaraz, número 3 del mundo y segundo cabeza de serie por la baja del italiano Jannik Sinner, derrotó a Wu por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de partido.

Fue su 17º triunfo seguido en un ‘Grand Slam’, después de las victorias en el último Abierto de Australia y en el torneo neoyorquino del año pasado.

El murciano buscará prolongar esa racha en octavos ante el estadounidense Tommy Paul (n.21), que se impuso este viernes al kazajo Alexander Bublik (n.16) en cinco sets.

Pese al triunfo, Alcaraz sufrió más de lo esperado ante un rival muy agresivo que siempre fue al ataque, pero al que la potencia sin control le hizo cometer 40 errores no forzados.

El español cedió en dos ocasiones su saque y ya van cinco en lo que va de torneo. En su camino al título de 2025, solo lo perdió tres veces.

La parte positiva fue que, más allá de los ‘breaks’ concedidos, Alcaraz mejoró tanto en el primer set como en el tercero y su porcentaje de primeros (77 % y 74 %) y solo el bajón del segundo set disminuyó ese registro.

Su velocidad promedio en esos saques también fue mayor que en los dos primeros partidos, lo que muestra progresión en su puesta a punto tras la lesión de muñeca que le apartó de las pistas durante más de cuatro meses.

El murciano también dispuso de más opciones de quiebre que en esos partidos, pero le costó convertirlas. Terminó con un 7 de 15 en bolas de rotura.

Tres de ellas llegaron en el primer set y parecieron anticipar una paliza que no fue tal. Alcaraz se adelantó 2-0, y aunque el chino igualó con el 3-3, el tenista español selló el set sumando los tres juegos siguientes.

Frustración en el segundo

Sin embargo, esa solvencia desapareció en la siguiente manga, en la que el murciano registró 17 errores no forzados y 4 dobles faltas que le sacaron de sus casillas por momentos.

Visiblemente frustrado con el 3-3 tras un intercambio de roturas, el español escenificó su enfado con numerosos aspavientos al mandar dos derechas muy claras al pasillo. Un nuevo error no forzado en el juego posterior terminó por desatar un grito poco habitual en él.

Pudo remediarlo a continuación con 5-4 a su favor, cuando quebró a Wu para llevarse un segundo set que duró una hora, y que celebró con el puño en alto mirando hacia su banquillo.

Una vez sobrepuesto al peor momento del partido, el guion del tercer set fue completamente opuesto. Alcaraz tuvo que salvar dos bolas de rotura en contra en el primer juego, pero después del 1-1 no volvió a conceder un solo juego y liquidó a Wu en poco más de media hora.

“Creo que me he mantenido ahí. He jugado agresivo, he jugado con inteligencia y, de lo que estoy más contento, es de que en los momentos más difíciles creo que lo he hecho todo bien. Podría ser mejor, sí, claro que podría ser mejor. Pero, en general, estoy muy orgulloso y satisfecho con mi rendimiento de hoy”, dijo Alcaraz tras el partido en declaraciones a la televisión a pie de pista.

Agregó que Tommy Paul tendrá “una pequeña ventaja” en octavos por jugar en casa, pero aseguró que está mejor de lo que pensaba en el plano físico.

Alcaraz ha derrotado al estadounidense en seis de los ocho enfrentamientos entre ambos, el más reciente en octavos del pasado Abierto de Australia.