Panamá abre centro que fusiona historia y naturaleza tras invertir 7,7 millones de dólares

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abrió este jueves, tras una inversión de más de 7,7 millones de dólares, el Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres -Patrimonio de la Humanidad-, que busca potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental.

“Creo que un país que no valoriza su historia difícilmente puede construir un futuro de grandeza, y eso es lo que estamos abriendo hoy: una mirada a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos. Nuestro país es único, tenemos historia y naturaleza virgen unidas, en armonía”, afirmó el presidente panameño, según un comunicado.

Mulino destacó que la suya fue la tercera administración que tenía en agenda este proyecto, situado en la provincia de Colón, en el Caribe panameño, pero “dicen que la tercera es la vencida”.

“Esta apertura es la demostración de que inaugurar un proyecto para la foto, pero sin terminar las obras, es una falta de respeto para los panameños. Eso debe ser parte del pasado”, dijo el mandatario, sobre un lugar que ejercerá de vitrina para mostrar al mundo la historia, la riqueza cultural y la biodiversidad del país.

Al evento asistieron, entre otros, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Cultura, María Eugenia Herrera.

Herrera señaló que con este nuevo centro Panamá hace historia y da un paso decisivo en la puesta en valor del patrimonio cultural del país como uno de sus principales activos: “Abrimos las puertas al turismo, al progreso, a nuestra historia”.

El proyecto se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, próximo al fuerte de San Lorenzo de la época colonial española, y busca ser “un polo natural, turístico, histórico y cultural icónico de Colón, un espacio en donde se informará al visitante sobre la herencia natural y sobre las históricas fortificaciones del Caribe panameño”.