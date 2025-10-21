Restaurarán el Santuario de San Felipe de Portobelo con inversión de $12.2 millones

En medio de las festividades religiosas en honor al Cristo Negro, el Gobierno Nacional anunció el inicio del proyecto de <b>restauración integral del Santuario San Felipe de Portobelo</b>, valorado en <b>12.2 millones de dólares</b>, como parte de un plan nacional para recuperar el patrimonio histórico y cultural del país.El anuncio fue realizado durante una transmisión en directo desde Portobelo por <b>TVN Noticias</b>, que mostró las primeras imágenes aéreas del santuario, un edificio de profundo valor histórico y espiritual cuya estructura evidencia el paso del tiempo.'Esta inversión forma parte de más de <b>100 millones de dólares</b> destinados a la recuperación del patrimonio edificado en Colón y en el Casco Antiguo', explicó <b>Joel Ceras</b>, director del Centro Histórico de Colombia y asesor del proyecto. Indicó que la restauración incluirá no solo la iglesia principal, sino también la <b>capilla San Juan de Dios</b>, el entorno del templo y sus tradicionales gacebos.El proyecto, que se desarrollará durante <b>dos años</b>, se ejecutará sin cerrar el templo, garantizando la continuidad de las peregrinaciones y misas. 'Se trabajará por etapas, restaurando una mitad mientras la otra se mantiene abierta', detalló Ceras, quien subrayó que <b>la imagen del Cristo Negro permanecerá dentro del santuario durante todo el proceso</b>.Por su parte, <b>Abel Arronategui</b>, director del Centro de Cultura de Colón, destacó que la iniciativa no solo preserva la historia y la fe del pueblo, sino que también <b>reactiva la economía cultural y turística</b> de la región. 'En torno a esta festividad se movilizan artesanos, transportistas y pequeños emprendedores. Portobelo vive de su cultura, y restaurar su templo es también restaurar su identidad', afirmó.Portobelo, reconocido por la <b>UNWTO</b> en 2024 como uno de los 55 destinos rurales turísticos más atractivos del mundo, combina su valor espiritual con un legado patrimonial inigualable: el <b>Museo de la Memoria Afrodescendiente</b>, las <b>fortificaciones coloniales</b> y el <b>Parque Nacional de Portobelo</b>, todos declarados patrimonio mundial por la <b>UNESCO</b>.'Más allá de las paredes y los altares, lo que se restaura aquí es el sentido de pertenencia', resaltó Arronategui. 'El Cristo Negro simboliza la esperanza y la resistencia cultural del pueblo panameño'.El proyecto forma parte del compromiso del <b>presidente José Raúl Mulino</b> de fortalecer el turismo cultural y religioso en Colón, promoviendo la preservación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social.