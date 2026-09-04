‘Ocultamiento’ en millonaria transferencia para la Asamblea

Este 5 de septiembre se cumple el plazo para que ingrese por silencio administrativo la transferencia de $25 millones adicionales para el funcionamiento de la Asamblea Nacional.

Estos $25 millones son adicionales a los $136 millones que tenía el Legislativo para funcionamiento este año, recursos que no alcanzaron ni al mes de julio.

Según la presidenta de la institución, Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas, el dinero adicional sería para pagar la planilla transitoria

Precisamente, en el gasto de planillas se destina el 90 % del presupuesto de funcionamiento.

“Quiero los $68 millones que necesita la Asamblea hasta diciembre, $25 millones no nos funcionan”, dijo Castañedas este miércoles al ser cuestionada en la Comisión de Presupuesto por los fondos para pagarle al personal eventual.

Según comentó la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, la presidenta se comprometió en compartir la documentación del trámite pero al cierre de esta edición “no hay ninguna información”, dijo Chong, quien conforma la citada comisión.

El ingreso de estos dineros por “silencio administrativo” se descubrió a raíz de la investigación de este medio “La nueva planilla de Shirley Castañedas: 456 funcionarios ingresan a la Asamblea, del 31 de agosto, que reveló que en julio se sumaban nombramientos transitorios cuyas funciones se desconocen, mientras que el personal que trabaja para los despachos de los diputados tienen dos meses sin cobrar y despidieron a otros funcionarios, sin conocer los criterios para estas decisiones.

Por ello diputados de Vamos le reclamaron a Castañedas y ella les informó de esta partida que se aprobó desde el 5 de agosto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, el presidente de la comisión de presupuesto, Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, no propuso el traslado presupuestario para discusión y no se debatió ni se sustentó.

“Ahora mismo lo que tenemos es más opacidad que transparencia. En este tema en particular ha habido ocultamiento”, dijo la diputada de Vamos, Patsy Lee.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Castañedas, Vásquez y al MEF por este tema, y no hubo respuesta.