Setenta años, una relación que mira hacia adelante

Las relaciones entre los países se construyen a través de decisiones políticas, acuerdos y visitas oficiales, pero también —y quizás, sobre todo— a través de las personas. Este año, Grecia y Panamá celebran 70 años de relaciones diplomáticas. Es una ocasión para recordar una historia compartida, pero también para reconocer cómo nuestra relación ha adquirido un nuevo impulso en los últimos años.

Grecia y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1956. Desde entonces, nuestros vínculos han evolucionado junto con nuestras sociedades y con los cambios del sistema internacional. Hoy, la relación se sustenta no solo en nuestros contactos institucionales, sino también en una comunidad griega profundamente integrada en Panamá, en nuestros intercambios empresariales y culturales y en los numerosos lazos personales que acercan a ambos países.

Durante el actual Gobierno del presidente José Raúl Mulino en Panamá y del primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Grecia, estos vínculos han adquirido un renovado dinamismo. Un momento especialmente significativo fue la visita del presidente Mulino a Grecia en junio, con motivo de Posidonia, uno de los principales encuentros internacionales de la industria marítima. Su presencia permitió fortalecer el diálogo político y empresarial y puso de manifiesto una convergencia particularmente natural entre nuestros países: el mar.

Grecia es una nación con una tradición marítima milenaria y una de las principales flotas mercantes del mundo. Panamá, por su parte, ocupa una posición única en las rutas internacionales de navegación y cuenta con el Canal de Panamá y uno de los registros marítimos más importantes del mundo. Esta proximidad de intereses crea oportunidades que van mucho más allá del transporte marítimo, desde la seguridad de las rutas comerciales hasta nuevas formas de cooperación en logística, servicios y economía azul.

En este contexto, Grecia ha manifestado su disposición a adherirse al Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, reafirmando nuestro compromiso compartido con la seguridad, la neutralidad y la libre navegación por esta vía interoceánica.

Avanzamos también en la acreditación de un Agregado Marítimo en la Embajada de Grecia en Panamá, que reforzará nuestra cooperación en este ámbito.

La visita del presidente Mulino permitió además avanzar en nuevos instrumentos bilaterales, incluida la firma de memorandos de entendimiento para establecer un mecanismo de consultas políticas y ampliar la cooperación en turismo. Este año también se estableció el primer Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá–Grecia en la Asamblea Nacional, creando un nuevo canal para el diálogo entre nuestros legisladores.

Como miembro de la Unión Europea, Grecia valora profundamente el papel de Panamá como socio estratégico en América Latina y el Caribe. En los últimos años, Panamá ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de sus marcos institucionales y regulatorios y en su alineamiento con estándares internacionales. Grecia considera importante que estos avances sean reconocidos y contribuyan a profundizar la confianza y la cooperación entre Panamá y la Unión Europea.

Nuestra cooperación también ha tenido una dimensión multilateral particularmente significativa. Grecia y Panamá coincidimos durante el bienio 2025–2026 como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, trabajando desde allí para contribuir a la paz y la seguridad internacionales y defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Setenta años después, nuestra relación no es simplemente una cuestión de proximidad de intereses. Es una relación construida por personas: panameños y griegos que han creado empresas, formado familias, estudiado, trabajado y desarrollado proyectos juntos. Este aniversario representa una oportunidad para mirar hacia adelante. Grecia quiere seguir siendo un socio confiable para Panamá, fortaleciendo nuestros vínculos políticos, económicos y humanos y abriendo nuevos espacios de colaboración.

Celebrar 70 años de relaciones entre Grecia y Panamá es, en definitiva, celebrar una amistad que ha sabido evolucionar. Es también mirar hacia las próximas décadas con la convicción de que, aunque nuestros países estén separados por miles de kilómetros, nuestros intereses, valores y aspiraciones nos ofrecen muchas razones para seguir acercándonos.